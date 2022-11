„Die Krautstorze“ spielen „Auf Amts-Wegen“

Hofheim. Nach dem viel umjubelten Premierenwochenende bietet sich allen Freunden des Mundarttheaters an diesem Wochenende erneut zweimal die Gelegenheit, die Theatergruppe „Die Krautstorze“ live zu erleben. Für die Darbietung des Dreiakters „Auf Amts-Wegen“ am Samstag, 5. November, und Sonntag, 6. November, jeweils um 19 Uhr im Bürgerhaus gibt es noch Karten in der Postfiliale, Kirchstraße 2, sowie an der Abendkasse. Einlass ist ab 18 Uhr. In den Pausen bieten die „Krautstorze“ im Foyer einen Barbetrieb an. fh (Bilder: fh)

