Die Kirche ist sein zweites Wohnzimmer

Lampertheim. Am Reformationstag steht auch in der evangelischen Domkirche Martin Luther traditionell im Mittelpunkt. Doch in diesem Jahr teilte sich der Reformator die Rolle mit Karl Hans Geil, der vom aktiven Dienst entpflichtet wurde. Der Lampertheimer hat zwar keine Thesen zu Buße und Ablass wie Luther veröffentlicht, aber in seinem theologischen Amt habe der menschennahe Pfarrer und frühere Dekan auch viel Gutes für das Gemeinwohl getan. Er sei ein Macher und packe mit an, war von den Gemeindemitgliedern zu erfahren.

Geil war 20 Jahre Pfarrer in der Lukasgemeinde. 2004 wurde er zum Dekan für das Dekanat Ried gewählt. Dieses Amt übte er bis zur Auflösung des Dekanats Ende 2018 aus. Es erfolgte eine Umstrukturierung, zehn Gemeinden aus dem südlichen Ried wurden ins Bergsträßer Dekanat eingegliedert und die Synode wählte Karl Hans Geil zum stellvertretenden Dekan.

Schon wegen seiner Beliebtheit waren zahlreiche Wegbegleiter, seine große Familie, Freunde und Ehrengäste in die Domkirche gekommen. Angesichts der Corona-Pandemie mussten sich die Besucher im Vorfeld anmelden. „Heute feiern wir einen besonderen Gottesdienst, nämlich die Verabschiedung von Karl Hans Geil in den Ruhestand“, erklärte Dekan Arno Kreh, des Evangelischen Dekanats Bergstraße bei seiner Eröffnung. Geil hatte die evangelischen Gemeinden betreut und war als Dekan 14 Jahre lang im Ried der geistliche Vorsteher des Dekanats und anschließend für drei Jahre Prodekan des Dekanats Bergstraße.

„Die Kirche ist dein zweites Wohnzimmer“, würdigte Kreh das Engagement Geils. Die Starkenburger Pröpstin Karin Held entpflichtete den 65-Jährigen mit der Ruhestandsurkunde aus seinem Amt und ließ die Etappen seiner Studienausbildungen und theologischen Laufbahn Revue passieren. In seinen Funktionen habe Karl Hans Geil viele Arbeitsbereiche gemeistert. Er sei stets ein Ansprechpartner gewesen und habe sich für zahlreiche Projekte eingesetzt, beispielsweise in der Bürgerinitiative „Lebensraum vor ICE-Trasse“ (Bila).

Begeisterung ausgestrahlt

Außerdem habe er die Lampertheimer Tafel mitbegründet. „Wir erinnern uns gerne an die Gemeinschaft mit dir“, betonte Held. Geil sei mit Freude an den Beruf herangegangen und habe die Begeisterung auch ausgestrahlt. Er sei ein Familienfreund und Enkelbetreuer. „Gib nie dein Gottvertrauen auf, du wirst noch gebraucht werden“, wünschte die Pröpstin. Psalm 46 („Ein feste Burg ist unser Gott“) beteten die Lampertheimer Lukas-Pfarrerin Sabine Sauerwein mit dem Bergsträßer Kreisbeigeordneten Heinz Klee und den Gottesdienstbesuchern im Wechsel. Die Lesungen übernahmen Silke Weimar Ekdur, Leiterin des Lessing-Gymnasiums, und Bürgermeister Gottfried Störmer. Der Dekanatschor formierte sich unter der Leitung von Heike Ittmann im Altarraum. Die Kantorin der Gemeinde Birkenau, Christiane Gürtler, begleitete am Flügel. Es ertönte „Jauchzet dem Herrn, alle Welt“. Sopranistin Giulia Scopelliti erfreute mit ihrem brillanten Gesang.

Karl Hans Geil widmete seine Predigt dem Reformator Luther. Dieser habe das Tor zur Freiheit geöffnet. Geil sagte über sich selbst, er sei nie ein großer Theologe gewesen. Gottvertrauen und die Mitglieder vor allem der Lukasgemeinde hätten ihn viel mehr geprägt. Die Lampertheimer Gemeinde sei seine erste Stelle gewesen. In seiner Berufslaufbahn habe er immer das Gemeinwohl im Blick gehabt, erklärte Geil. roi