Die Herberge als tödliche Falle

Lampertheim. Es gibt bis heute keine Gedenktafel in der Ernst-Ludwig-Straße. Nichts erinnert daran, dass im Haus mit der Nummer 32 vor genau 30 Jahren ein Brand gelegt wurde, bei dem eine Familie auf tragische Weise umkam. Als der Brand am 31. Januar 1992 um 4.47 Uhr gemeldet wird, schlagen Flammen meterhoch aus den Fenstern des Flüchtlingsheims. 18 Bewohner können sich unverletzt retten.

Ein 29 Jahre alter Mann, seine zwei Jahre ältere Frau und das 13 Monate alte Baby der Eheleute aus Sri Lanka kommen bei dem Brand um. Erst Stunden nach den Löscharbeiten können Einsatzkräfte die drei Leichen aus den Trümmern bergen. „Das berührt mich noch immer zutiefst und macht mich unsagbar traurig“, sagt 30 Jahre später Hubert Simon, der Stadtarchivar. Bürgermeister Gottfried Störmer wirkt nachdenklich, wenn er auf den Brand angesprochen wird. „Ich hoffe, dass das nicht wieder passieren wird. Es ist mir wichtig, dass wir in Lampertheim ein gutes Miteinander haben und mit dem gegenseitigen Respekt voreinander unabhängig von der Herkunft der Menschen einen guten Umgang pflegen“, sagt der Rathauschef. Der Hinweis kommt nicht von ungefähr.

Denn das Feuer wurde gelegt. Ein Schlosser und zwei Arbeiter aus Lampertheim und Worms im Alter von 22, 23 und 24 Jahren werden im Oktober 1994 vom Landgericht Darmstadt wegen besonders schwerer Brandstiftung zu Haftstrafen zwischen viereinhalb und fünfeinhalb Jahren verurteilt. Handelten sie aus fremdenfeindlichen oder rassistischen Motiven, wie manche in der Stadt befürchteten? In die damalige Zeit passt es. Denn Anfang der 90er Jahre ergreift eine Welle rechter Gewalt deutsche Städte. Asylbewerber und in Deutschland lebende Ausländer werden beispielsweise in Hoyerswerda, Rostock, Mölln oder Solingen angegriffen.

Wie in der jüngeren Vergangenheit der 2010er Jahre, so werden auch Anfang der 90er Menschen angefeindet, gejagt und manchmal auch getötet. Auf der Anklagebank beteuern die Männer, sie seien nicht ausländerfeindlich. Anders als manche Zeitzeugen erwarten, halten das die Richter für schlüssig. Schließlich hätten die drei Angeklagten auch ausländische Freunde gehabt. Das passt aus Sicht des Gerichts nicht zu einem fremdenfeindlichen Verbrechen. So habe das Trio am Tatabend ausgiebig einen Geburtstag gefeiert.

Suche nach Zechkumpan

Anschließend begaben sich die Männer auf die Suche nach einem Zechkumpanen, wie sie vor Gericht aussagten. Im Lampertheimer Asylbewerberheim hätten sie gehofft, den Nigerianer dazu bewegen zu können, mit ihnen weiterzuzechen.

Doch der Afrikaner sei nicht wach geworden. Verärgert darüber hätten die drei Männer im Flur des Hauses gestanden, als der jüngste von ihnen auf die Idee gekommen sei: „Jetzt stecken wir das Haus an.“

Daraufhin hätten sie eine Zigarettenschachtel angezündet und in einen Mülleimer unter einer Holztreppe geworfen. Als die Flammen hochschlugen, habe einer der drei Männer versuchte, die Flammen mit seinem Pullover zu löschen, aber ohne Erfolg. Trotzdem seien sie gegangen und hätten den brennenden Abfalleimer zurückgelassen, wie die Angeklagten damals vor Gericht aussagen. Kurz darauf sei das Haus in hellen Flammen gestanden. Die Kammer bewertete dieses Verhalten als bedingten Vorsatz.

In der aufgeheizten Stimmung gehen Menschen in Lampertheim auf die Straße, organisieren Veranstaltungen gegen Rechts. Manche Frauen und Männer aus der Stadt gründen nach dem Brandanschlag den Asylkreis. Lampertheimer begleiten geflüchtete Frauen und Männer bei Behördengängen, lernen mit ihnen Deutsch. Doch den Toten aus Sri Lanka hilft das nicht mehr. Die Eheleute waren damals aus ihrer Heimat geflüchtet, nachdem muslimische Tamilen gedroht hatten, das Haus anzuzünden, wie sich beim Durchforsten von Archivmaterial herausstellt. Auf ihrer Flucht sind sie schließlich in Lampertheim untergekommen.