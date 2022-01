Die Landesheilanstalt in Uchtspringe war seit 1940 Zwischenanstalt für die „Aktion T4“. Von hier wurden Hunderte Frauen, Männer und Kinder, deren Leben von den Nazis als wertlos angesehen wurde, in Tötungslager deportiert, später dann auch in der Anstalt ermordet. „Wie viele von den in Uchtspringe Verstorbenen umgebracht wurden, wird sich wohl niemals genau ermitteln lassen“, schreibt

