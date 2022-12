Die Frauenhilfe ist Geschichte

Hüttenfeld. Nun hat es auch die Frauenhilfe erwischt. Nachdem Ende Oktober bereits der Kirchenchor der evangelischen Kirchengemeinde Hüttenfeld aufgelöst und verabschiedet wurde, ist es nun die Frauenhilfe, die am 2. Advent in einem feierlichen Gottesdienst verabschiedet wurde. Und das ein Jahr vor ihrem 100-jährigen Bestehen. Auch der Kirchenchor hätte 2023 einen Grund zum Feiern gehabt, die Singgruppe wäre im kommenden Jahr 75 Jahre alt geworden.

1923 haben sich unter der Leitung von Baronin Annelie von Heyl mehrere Frauen zusammen gefunden, um die Frauenhilfe in der Kirchengemeinde zu gründen. Die erste Vorsitzende war die Baronin selbst, Geschäftsführerin war Marie Ehret (geb. Rhein). Drei Jahre später bereits hatte der Verein 78 weibliche Mitglieder. Zunächst arbeiteten die Frauen eng mit der Gemeindeschwester zusammen und betrieben eine Kinderschule. Im Laufe der vergangenen Jahrzehnte haben sich die Aufgaben der Frauenhilfe allerdings verändert.

Vielzahl an Aktivitäten

Dabei ging es vor allem darum, Geld für wohltätige Institutionen zu sammeln. Dafür organisierten die Frauen Adventsbasare und Bücherflohmärkte. Es wurde gebastelt, bei Gemeindeveranstaltungen stand die Küche ganz unter dem Regime der aktiven Frauen.

Zahlreiche Kuchen fanden begeisterte Abnehmer, und viele Gemeindeaktivitäten waren in den vergangenen Jahren ohne die engagierte Frauenhilfe kaum denkbar. Die erwirtschafteten Erlöse flossen immer wieder in die Gemeinde ein oder wurden gespendet. Ingrid van Beek von der Frauenhilfe sprach von 32 000 Euro, die die Frauenhilfe in den vergangenen 15 Jahren gespendet hat.

Nun muss die Gemeinde ohne die engagierten Frauen auskommen. Doch was sind die Ursachen? Da ist natürlich die Pandemie, die vielen Vereinen die Existenz gekostet hat. Aber auch die bittere, wenn auch nötige Umgestaltung der Kirche sowie ihrer Gebäuden trug zum Aus für die Frauenhilfe bei. Denn am Ende fanden die engagierten Helferinnen keine geeignete Räumlichkeiten mehr vor, um ihre Bastelabende und Treffen zu veranstalten.

Hoffen auf neues Angebot

Pfarrer Thomas Höppner-Kopf würdigte in seiner Ansprache die Verdienste der Frauenhilfe und gab seiner Hoffnung Ausdruck, dass im Zuge der grundlegenden Veränderungen, die der Gemeinde bevorstehen, auch etwas Neues entstehen könne.

Die Erste Vorsitzende Annelore Rhein nahm abschließend die Gelegenheit war, sich bei ihren Mitgliedern zu bedanken. Danach überreichte sie in Form von Schecks das letzte Vermögen an Vertreterinnen der Hüttenfelder Seehofschule, der gemeindeeigenen Kindertagesstätte, der Lampertheimer Tafel sowie dem Bensheimer Hospiz.

Im Anschluss an den Gottesdienst gab es bei einem letzten Imbiss, den die Frauenhilfe reichte, schließlich die Möglichkeit, sich miteinander auszutauschen . ron