Kinder und Eltern sind in Rosengarten mit ihren bunten Laternen durch die Straßen gezogen, haben Lieder gesungen und an den Heiligen Martin erinnert (Bild). Auch Reiterin Lea Stapar als Martin und das Pferd Sternschnuppe waren mit dabei. Damit gehörte der Zug am Wochenende zu den ersten Lampertheimer Martinsfesten in diesem Jahr. Weitere folgen in der Kernstadt und den anderen Stadtteilen –

