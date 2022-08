Die Arbeiten an der B 44 verzögern sich

Lampertheim. Die nach einer Straßenabsenkung notwendig gewordenen Tiefbauarbeiten auf der Mannheimer Straße (B44) beginnen entgegen ursprünglicher Planungen erst in der kommenden Woche.

Grund für die Verzögerung ist nach Angaben der Stadt „die notwendige Beseitigung eines kurzfristig auftretenden Straßeneinbruchs in der Wilhelmstraße“. Weil die Straße als Umleitung während der Zeit der Sanierungsarbeiten in der Mannheimer Straße vorgesehen ist, mussten die Arbeiten auf der B44 um gut eine Woche verschoben werden.

Wie die Stadt weiterhin mitteilte, wird die entsprechende Verkehrssicherung am morgigen Dienstag aufgebaut. Die eigentlichen Tiefbauarbeiten auf dem Teilstück zwischen Biedensandstraße und der Straße Am Graben starten demnach am Mittwoch. Klappt alles wie vorgesehen, soll soll die B44 zum Schulbeginn am Montag, 5. September, wieder wie gewohnt befahrbar sein. wol