Seit Mittwoch heißt es: Brüten über den Prüfungsaufgaben. In Lampertheim hat – wie in ganz Hessen – das Abitur begonnen. 84 Schülerinnen und Schüler schreiben am Lessing-Gymnasium die Abschlussarbeiten. Unser Bild zeigt den Deutsch-Grundkurs nach Ausgabe der Prüfungsunterlagen. „Für uns ein vergleichsweise kleiner Jahrgang“, sagt Oberstufenleiterin Marion Möller, die den Abiturientinnen und

...