Die Diakonie-Stiftung Lampertheim feiert am Sonntag, 15. Mai, ihr zehnjähriges Bestehen um 10 Uhr mit einem Gottesdienst in der Domkirche. Die Veranstaltung steht unter dem Motto: „Zehn Jahre Diakonie Stiftung zehn neue Zustifter“. Sechs Zustiftende konnten in diesem Jahr bereits gewonnen werden. Die Verantwortlichen sind zuversichtlich, ihr Ziel bis Jahresende noch zu erreichen. Die Urkunden

...