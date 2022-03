Der weite Weg zur grünen Stadt

Lampertheim. Der Wind der Veränderung nimmt in Lampertheim langsam, aber stetig Tempo auf. So sollen in den kommenden Jahren nicht nur das Gelände rund um den Bahnhof, sondern auch der Alfred- Delp-Platz umgekrempelt werden. Der Umbau der Zehntscheune gehört ebenfalls zu den Projekten, die seit Jahren diskutiert werden.

Um die ehrgeizigen Vorhaben finanzieren zu können, hat sich Lampertheim 2016 bei einem Städtebauprogramm beworben. Dabei werden zwei Drittel der Kosten vom Bund und vom Land übernommen, ein Drittel der Kosten muss die Stadt übernehmen. Lampertheim hat zehn Jahre Zeit, diesen Prozess voranzutreiben und abzuschließen.

Um die Lebensqualität zu erhöhen und gleichzeitig dem Klimaschutz zwischen Altrhein und Lampertheimer Wald gerecht zu werden, sieht das Rathaus in den Anreizförderprogrammen „Grün mittendrin“ und „Klimafreundliches Lampertheim“ einen Hebel, wobei das zuletzt genannte Programm ausschließlich in der Verantwortung der Stadt liegt und es anders als bei „Grün mittendrin“ weder Geld vom Bund noch vom Land gibt. Ziel ist es, die Qualität der Begrünung in Lampertheim zu erhöhen. Auch wolle man Privatleute mit dem Programm ermutigen, versiegelte Flächen zu beseitigen oder auch Regenwasser effizienter zu nutzen „Es wäre schön, wenn wir dazu beitragen könnten, dass Leute beispielsweise versiegelte Flächen zurückzubauen oder auch Fassaden- und Dachbegrünung vorantreiben würden“, sagte eine Sprecherin der Stadt.

Corona brachte Verzögerung

Weil es aufgrund der Corona-Pandemie zu Verzögerungen beim Thema Bürgerbeteiligung kam, dürften in den kommenden Monaten aber immerhin die Vorbereitungen für die Projekte an den Start gehen: „Wir gehen davon aus, dass das Vergabeverfahren für die Planungsbüros in den kommenden Monaten abgeschlossen sein wird“, sagt Marius Reinbach von der ProjektStadt der Nassauischen Heimstätte.

Das Unternehmen begleitet den Prozess als Dienstleiter und ist bei der Vergabe solcher Aufträge federführend. Außerdem organisieren die Mitarbeiter die Bürgerbeteiligung, sind für das Fördermanagement zuständig und schätzen die ungefähren Kosten. „Ein wichtiges Ziel ist es, dass alle Schritte gemeinsam mit den Bürgern vorangetrieben werden, dazu werden Meinungsbilder eingeholt, die der Politik Orientierung geben“, sagt Reinbach.

Wie er und Mitarbeiter der Stadt jüngst in einer Online-Konferenz mitteilten, soll noch in diesem Jahr ein Planungsbüro den Zuschlag für die Umgestaltung rund um den Bahnhof erhalten. Dort soll ein funktionierender Mobilitätsknotenpunkt entstehen, der gleichzeitig als öffentlicher Raum die Lebensqualität stärkt. Neben Busbahnhof und Parkhaus sollen dort auch Sicherheit, Barrierefreiheit und Lebensqualität eine wichtige Rolle spielen. Studenten der TU Kaiserslautern haben mehrere Varianten vorgelegt.

Lässt sich das Projekt so realisieren, würde das bis zu 6,5 Millionen Euro kosten. Für die bauliche Umsetzung sollen Fördermittel aus dem Programm „Wachstum und Nachhaltige Erneuerung“ – ehemals Stadtumbau – und Verkehrsinfrastrukturförderung genutzt werden. Ab Sommer soll ein Planungsbüro zunächst die Vorplanung auf Basis des vorliegenden studentischen Entwurfs aus Kaiserslautern und weiterer Anregungen aus der Lampertheimer Politik umsetzen. „Diese Vorplanung soll dann vor politischen Beschlüssen wieder mit der Bürgerschaft diskutiert werden“, sagt Reinbach.

Ein weiteres Projekt ist die Modernisierung der Zehntscheune. Geplant ist, dass die Seniorenbegegnungsstätte von der Alten Schule dort unterkommt und die Alte Schule künftig als Sozialzentrum eine Rolle spielt. Die Scheune soll energetisch modernisiert und barrierefrei werden, so dass der Bau dann auch als Kulturstätte genutzt werden kann.

Architekt bis Sommer ausgewählt

Die förderfähigen Umbaukosten, vor allem mit Blick auf den Denkmalschutz, werden mit drei Millionen Euro kalkuliert. „Hier werden wir bis zum Sommer ein Architektenbüro ausgewählt haben“, sagte Reinbach. In welche städtebauliche Richtung sich der Alfred-Delp-Platz entwickelt, ist noch nicht ausgemacht. Während die Stadt auch Mariä-Verkündigung, Caritas und katholische Kirchengemeinde ermutigt, Ideen einzubringen, kommen aus der Bürgerschaft verschiedene Vorschläge dazu. So warb beispielsweise eine Teilnehmerin der Online-Konferenz dort für einen „essbaren Garten“.