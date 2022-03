Die Entwicklung scheint logisch, wir sehen sie in so vielen Bereichen. Kleinere Unternehmen tun sich mit größeren zusammen, weil sie allein kaum noch schlagkräftig sind und sich gegenüber den Anforderungen des (globalen) Marktes nur schwer behaupten können. Das war schon 2002 so, als sich die Stadtwerke Lampertheim als neue privatwirtschaftliche Gesellschaft mit der GGEW einen stärkeren

...