Der Mai steht im Zeichen der Konfirmation

Hofheim. Der gerade begonnene Wonnemonat Mai steht bei der evangelischen Kirchengemeinde ganz im Zeichen der Konfirmation.

Derzeit befindet sich Pfarrer Holger Mett mit dem aktuellen Konfirmandenjahrgang noch bis zum Freitag für insgesamt drei Tage zu einer Konfirmandenfreizeit im Jugendhaus Maria Einsiedel bei Gernsheim.

Am Sonntag, 15. Mai, wird um 10 Uhr in der Friedenskirche ein Gottesdienst zur Goldenen Konfirmation gefeiert. Der Vorstellungsgottesdienst der jetzigen Konfirmanden findet am Sonntag, 22. Mai, um 10 Uhr in der Friedenskirche statt, eine Woche später am Sonntag, 29. Mai, ebenfalls um 10 Uhr die eigentliche Konfirmation mit Abendmahl und musikalischer Umrahmung durch den Posaunenchor.

Nachfolgend 15 Jugendliche bereiten sich gerade vor und feiern in diesem Jahr ihre Konfirmation in Hofheim und freuen sich schon auf den besonderen Festtag:

Janine Becker, Frohndhofstraße 22; Rocco Fertig, Friedrich-Ebert-Straße 14; Sarah-Marie Gengnagel, St.-Michael-Siedlung 32; Anneke Jakob, Friedrich-Ebert-Straße 9; Marlon Keim, Frohndhofstraße 10A; Levin Kleinbauer, Heinrichstraße 8; Florian Lameli, Bahnhofstraße 42; Mika Lameli, Beinstraße 7; Melina Meißner, Schillerstraße 26; Niclas Raßmann, Falltorstraße 15; Fabienne Rettig, Backhausstraße 26; Felix-Marvin Schönberg, In der Teichgewann 14; Philipp Thomas, Nordheimer Straße 8A; Sarah Zeißner, Rathenaustraße 28 und Leann Zwick, Heinrichstraße 31. fh