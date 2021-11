Der Kater, der eigentlich eine Katze ist

Lampertheim. Im Schwanensaal hat sich am Sonntag ein jahrhundertaltes Missverständnis aufgeklärt. „Der gestiefelte Kater“ ist eigentlich eine Katze und noch dazu eine besonders hübsche mit eleganten roten Schuhen. „Schlechterzogene Nichtswisser haben aus der Katze einen Kater gemacht, weil ein Held wohl immer männlich sein muss“, erklärte das selbstbewusste Tier, als es mitten im Wohnzimmer von Professor Zacharias Zauberkobel landete. Der verschrobene Professor liebt Märchen und hat das Märchenexplorationszauberbuch erfunden, in dem er seine Lieblingsgeschichten wie in einem Kinofilm anschauen kann. Dass sich eine der Märchenfiguren selbstständig macht und aus dem Buch entwischt, damit hatte er aber nicht gerechnet. Noch dazu erzählte die Katze eine unglaubliche Geschichte.

In der Kinderoper „Es war einmal“ der Tourneeoper Mannheim ist das Märchenland in Unordnung geraten. Aschenputtel will nicht zum Tanzen auf dem Ball, Dornröschen erwacht nicht aus ihrem hundertjährigen Schlaf und der böse Wolf ist eigentlich Frutarier und kann keiner Fliege etwas zuleide tun. Nur der Professor und die gestiefelte Katze können den Spiegel des Bösen zerstören und die Märchenwelt retten.

Sopranistin Sophie Bareis und Bariton Manuel Heuser schlüpften in die unterschiedlichen Rollen. Die Kinder verfolgten gebannt das Geschehen und bewunderten die aufwändig gearbeiteten Kostüme und das liebevoll gemalte Bühnenbild. Spielerisch lernten sie, dass Oper nicht anstrengend und langweilig sein muss. Sie fieberten mit, als der Professor mit der frechen Gretel sang, mit der bösen Fee kämpfte und mit der Schneekönigin Walzer tanzte. Immer wieder bezogen die Schauspieler die Kleinen in die Handlung mit ein.

Später waren Fragen nicht nur erlaubt, sondern ausdrücklich erwünscht. Ende gut alles gut. Zum Schluss erklang es im Chor „Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute“.

