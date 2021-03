  Der Irrsinn der Verpackungen

Zum Bericht über Fremdstoffe im Biomüll, der vom Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße (ZAKB) entsorgt wird.

AdUnit urban-intext1

Ich trenne, so gut ich kann und soweit ich weiß, wo etwas hinein kommt. Oftmals ist eine Trennung der Verpackungsmaterialien aber kaum möglich. Deshalb fängt Abfallvermeidung beziehungsweise die Möglichkeit der korrekten Trennung bei der Herstellung und dem Vertrieb von Waren an.

Verpackungsmüll hat sich schnell angesammelt. © Joaquin Corbalan - stock.adobe.com

Erstes Beispiel: Teebeutel. Es gibt fast keine Teebeutel, die nicht mit einer kleinen Metallklammer zusammen getackert sind und einen Faden und ein Fähnchen enthalten. Zu allem Übel stecken diese Teebeutel dann noch in einer Umverpackung. Medizinischer Tee wird sogar in Plastik verpackt.

Zweites Beispiel: Brötchentüten und weitere Verpackungen vom Discounter. Damit Verkäufer und Verbraucher sehen, was in der Tüte ist, hat die Papiertüte ein Plastikfenster. Ich versuche es vom Papier zu trennen, doch die Ansätze sind so verklebt, dass sie nicht vollständig zu lösen sind.

AdUnit urban-intext2

Drittes Beispiel: Kosmetiktiegel und andere Produkte. Diese bestehen zu 60 Prozent aus Verpackung und zu 40 Prozent aus Inhalt. In den Tiegeln sind zusätzlich im Deckel Abdeckungen aus Pappe. Wie auch in manchen Glasverpackungen, etwa bei getrockneter Petersilie.

Viertes Beispiel: Kartonagen. Beim Onlinekauf meiner Kopfhörer erhielt ich einen so großen Karton, dass ich glaubte, ich hätte eine ganze Stereoanlage gekauft. Viele Kartonagen haben „Sichtfenster“, Plastik und Karton sind miteinander verschweißt.

AdUnit urban-intext3

Ich könnte die Liste verlängern, etwa um Plastiktüten in der Gemüse- und Obstabteilung beim Discounter. Und wer zahlt für diesen Verpackungsirrsinn? Wir Verbraucher. Verursacher sind jedoch die Regierenden, die den Verpackungswahnsinn erst auf den Weg bringen.

AdUnit urban-intext4

Die Mehrkosten der korrekten Abfallbeseitigung und -vermeidung sollten zudem den Herstellern beziehungsweise Verpackern auferlegt werden. Diese könnten sich diese Kosten anschließend wieder bei der Regierung holen. Man würde sich wundern, wie schnell anschließend vernünftigere Verpackungen eingeführt werden würden. Dann könnte man endlich auch seinen Müll vernünftig trennen.