Der ICE-Tunnel soll in die Tiefe

Lampertheim. Sie stehen nicht auf der gleichen Seite. Und doch teilen Ulrich Guldner von der Bürgerinitiative Lampertheim (BILA) und DB-Projektleiter Jörg Ritzert an diesem Montag mehr Gemeinsamkeiten, als es auf den ersten Blick scheint. Wieder und wieder müssen die beiden Männer ihre Einschätzungen zur geplanten Schnellbahnstrecke zwischen Frankfurt und Mannheim an diesem Nachmittag wiederholen und planerische Details erörtern.

Damit sich die interessierten Bürger ein möglichst objektives Bild von diesem DB-Mammutprojekt und dem Stand der Planung machen können, haben sich an diesem Tag sowohl die Bahn als auch die BILA auf dem Lampertheimer Europaplatz postiert. Besucher mit fragenden Gesichtern blicken auf Landkarten, immer wieder tippen Männer mit ihren Zeigefingern auf die ausgelegten Skizzen, die das Riesenprojekt der Bahn aufzeigen.

Während Mitarbeiter der Bahn über den aktuellen Planungsstand der ICE-Trasse aufklären, treten Guldner und seine Mitstreiter wenige Meter entfernt dafür ein, dass der geplante Eisenbahntunnel, der durch Lorscher und Lampertheimer Gemarkung führt, möglichst in bergmännischer Bauweise – also tief unter der Erde – angelegt wird.

„Außerdem halten wir es für geboten, dass die Bahn für mehr Lärmschutz an den Bestandsstrecken sorgt“, sagt der 69 Jahre alte Guldner. So müsse man davon ausgehen, dass der Bau der neuen ICE-Trasse eine Ausweitung des Güterverkehrs auf der Riedbahnstrecke zur Folge haben werde. Auch die ebenfalls in Planung befindliche Neubaustrecke Mannheim-Karlsruhe beschäftigt die Initiative. „Da wird vermutlich ein größeres Bahnkreuz entstehen“, sagt Guldner. Aktuell würden drei Varianten diskutiert, bei zweien davon wäre Lampertheim stark betroffen.

Das alles ist nicht ganz neu, doch der stete Fluss von Besuchern zeigt, dass viele Fragen wohl noch ungeklärt sind. Dabei wird seit Jahren über die ICE-Strecke diskutiert, die bisherige Trassen entlasten und zugleich für eine schnellere Verbindung zwischen Frankfurt und Mannheim sorgen soll.

Weil der Bau der geplanten Schnellbahnstrecke durch Lampertheimer Gemarkung und direkt an Neuschloß vorbei führen soll, will die Bahn einen Tunnel im Wald bauen, allerdings ist dieser in einer „offenen Bauweise“ geplant.

So sieht das Konzept bislang vor, dass ein 22 Meter breiter und 18 Meter tiefer Graben ausgehoben wird, in den die Tunnelröhren betoniert und dann mit Erde überworfen werden. „Wir befürchten, dass sich der Wald dann nicht mehr so entwickeln kann, wie das normalerweise der Fall wäre“, sagt Guldner.

Während es der Bürgerinitiative vor allem um die Frage geht, wie sich ein so massiver Eingriff in das System Wald vermeiden lässt, blickt man bei der Bahn auf die Kosten.

Bergmännischer Bau teurer

„Diese Variante wäre aus unserer Sicht nicht so wirtschaftlich wie ein Tunnel, der in offener Bauweise gebaut wird“, gibt Ritzert zu bedenken. Doch auch wenn dieser Vorschlag mehr kosten würde als das ursprünglich geplante Bauwerk, die Bahn muss prüfen, ob ein Tunnelbau in der Tiefe eine Alternative sein könnte. „Normalerweise kommt die bergmännische Bauweise dann zum Tragen, wenn Berge oder eine Bebauung untertunnelt werden müssen“, fügt der 53 Jahre alte Projektleiter hinzu.

Noch sei es aber zu früh, um die komplizierte Sachlage zu bewerten. Zunächst müssen die aktuell laufenden Baugrunduntersuchungen rund um das fragliche Gebiet abgeschlossen sein, das dürfte Ritzert zufolge mindestens bis Ende des Jahres in Anspruch nehmen. Dann, in der zweiten Hälfte des kommenden Jahres, sei eine Entscheidung der Bahn zu erwarten. Ende 2023 schließlich könnten Vorplanungen und ein Baurechtsverfahren beim Eisenbahnbundesamt starten. Geht alles gut, wird Ende der 2020er Jahre mit dem Bau der ICE-Trasse begonnen.

Während sich Ritzert und seine Kollegen von der Deutschen Bahn in einem modern ausgestatten Truck auf dem Europaplatz präsentieren, haben sich Guldner und seine Mitstreiter von der BILA nur einen Steinwurf entfernt mit Bierbänken und einer gelb angestrichenen Stellwand postiert.

Man kennt sich. Einmal kommt der DB-Projektleiter sogar zur Bürgerinitiative, wo er mit einigen Männern das Projekt mit Hilfe des dort gezeigten Kartenmaterials erörtert.