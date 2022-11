Der Hallencup ist zurück

Lampertheim. Erstmals nach drei Jahren lädt der TV Lampertheim in der ersten Januarwoche wieder zum TVL Hallen-Cup ein. Am 4., 6. und 8. Januar steigt die 37. Ausgabe des beliebten Hallenturniers, das 2021 und 2022 der Corona-Pandemie zum Opfer fiel. „Wir hoffen nur, dass uns nicht wieder verschärfte Corona-Maßnahmen dazwischenkommen. Nach dem jetzigen Stand findet der TVL Hallen-Cup aber statt“, bestätigte Lampertheims Pressewart Frank Willhardt am Dienstag gegenüber dieser Redaktion.

Mit dem TVL Hallen-Cup feiern auch alle TVL-Jugendturniere ihr Comeback. Darunter fällt auch das prestigeträchtige U12-Hallenmasters, zu dem in den vergangenen Jahren Proficlubs wie Eintracht Frankfurt, der SV Waldhof, die TSG Hoffenheim, der SC Freiburg und der FC Basel Mannschaften ins Sportzentrum Ost geschickt haben. Das U12-Masters soll am 15. Januar stattfinden. Für den 14. Januar ist der Hallen-Cup der Altherren vorgesehen.

Auch die Jugend ist wieder am Ball

Bei den Aktiven steht das Teilnehmerfeld laut Willhardt schon. Für den 2022er Cup hatte der TVL einen neuen Modus mit zwei Qualifikationsturnieren am Mittwoch und Freitag zu jeweils acht Mannschaften entworfen. Die Finalrunde hätte wie gehabt sonntags stattgefunden.

Bislang letzter Gewinner ist die AS Azzurri Lampertheim. Dass die Siegerliste bald erweitert wird, freut nicht nur Willhardt. „Wir haben den Hallen-Cup zweimal nicht ausgetragen. Du kriegst ein Riesenloch in den Etat gerissen. Das ist verheerend und lässt sich nicht kompensieren“, machte er deutlich. cpa