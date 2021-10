Der ganze Lampertheimer Turnverein packt mit an

Lampertheim. Strahlend blauer Himmel, beste Organisation, viele zufriedene Gesichter und fast 1000 Teilnehmer - besser hätte der Neustart des vom TV Lampertheim veranstalteten Spargellaufs kaum verlaufen können, nachdem dieser im Frühsommer 2020 und 2021 wegen Corona abgesagt werden musste. Es passte einfach alles - zum Stolz der Organisatoren und zur Freude auch vieler Besucher, die dem TV Lampertheim gerne einen Besuch abstatteten.

Corona aber, so traurig es klingt, spielte auch dieses Mal eine Rolle. Kein Problem aber für die Meister-Organisatoren aus Lampertheim. „Es war uns sehr wichtig, einen sorgsamen 3G-Check vor dem Einlass auf unser Sportgelände durchzuführen“, sagte Tom Gärtner vom Veranstaltungsteam und ergänzte zugleich, dass sich Teilnehmer und Besucher im Bereich des Sportzentrums-Ost auch einem kostenlosen Corona-Test unterziehen konnten. Tom Gärtner ist inzwischen seiner Mutter Sabine, der TVL-Vorsitzenden, eine wichtige Stütze. Um die dreht sich beim EWR-Spargellauf, der dieses Mal schon zum 32. Mal veranstaltet wurde, vieles. Und das schon seit vielen Jahren.

Viele Helfer packen mit an

„Die positive Resonanz zu unserer Veranstaltung war schwer zu überhören. Es gab keine besonderen Vorkommnisse. Jetzt bin ich erst einmal geschafft. Aber auch sehr glücklich“, sagte sie nach einem erlebnis- und schaffensreichen Samstag. Sehr viele Helfer waren in die Organisation eingebunden und packten tatkräftig mit an. Beispielsweise die Moderatoren, die viele spannende Laufentscheidungen an drei unterschiedlichen Plätzen in Manier eines Sportreporters lebendig kommentierten. So war es ebenso ein Vergnügen, der Ansage von Walter Seelinger am Zieleinlauf zuzuhören, wie der von Fritz Röhrenbeck am Schillerplatz oder Gottfried Senftner, der sich am Ahornplatz in Neuschloß positioniert hatte.

„Der ganze TV Lampertheim ist beim Spargellauf präsent. Auch Abteilungen wie die Fußballer oder Handballer, die eigentlich keinen direkten Bezug zur Leichtathletik haben, leisten in gewohnter Weise ihren Dienst und wissen wo sie hinzulangen haben“, verriet der frühere Vereinsvorsitzende Frank Schall, der mit seiner Schwester Kirsten Ihrig überprüfte, ob Teilnehmer oder Besucher einen entsprechenden Impfnachweis zeigen konnten, ob sie genesen oder getestet waren. Auch für kleine Fußballer bot sich eine hervorragende Gelegenheit, ihr läuferisches Vermögen auf die Probe zu stellen.

Schon die Jüngsten dabei

„Wenn meine Schwester Mia mitläuft, will ich auch dabei sein“, stellte der Fünfjährige Ben Jenner, fußballerisch aktiv bei den G2-Junioren des TV Lampertheim klar, dass er aus freien Stücken beim Bambini-Lauf mitlaufen wollte und nicht nur, um einem Wunsch seines Vaters Marko nachzukommen. Seine Anmeldegebühr belief sich auf drei Euro. Das war für die Teilnehmer ebenso erschwinglich wie die etwas höheren Gebühren beim Schülerlauf, beim Fünf-Kilometer-Lauf, beim Zehn-Kilometer-Lauf oder beim Halbmarathon, der auch einen Staffel-Wettbewerb beinhaltete.

In diesem Zusammenhang hatte der überregionale Verein „Sandbox Warriors“ eine ganz besondere Idee. Anke Illius, die das Lampertheimer Hotel Friedrichstraße führt und vor einigen Jahren diesen Verein ins Leben rief, addierte flugs die Anmeldegebühren aller Vereinsmitglieder zusammen und spendete sie für einen karitativen Zweck. Für die „Warriors“ ist der Spargellauf so etwas wie ein Heimspiel. „Das ist ein ganz toller Lauf mit einer sehr schönen familiären Atmosphäre“, lobte das aus Mannheim kommende Vereinsmitglied Tina Brodback.

Doch keine Großveranstaltung ohne helfende Organisationen wie Feuerwehr, das Rote Kreuz oder die DLRG. Christian Schmidt, Bereitschaftsleiter des Lampertheimer DRK, stellte die Veranstaltung dabei vor keine größeren Probleme: „Unsere Vorbereitung verlief in ruhigen Bahnen. Mit zwei, drei Anrufen haben wir uns noch einmal kurz abgestimmt. Das war es auch schon.“

