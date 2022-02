Lampertheim. Konfetti-Überbleibsel im Wohnzimmer am Sonntagmorgen vertreiben kurzzeitig die Corona-Alltagssorgen. Doch schnell sind die Spuren des fröhlichen Abends im Staubsauger verschwunden. Schon wieder keine Prunksitzung in Präsenz! Der Erste Carneval-Club Rot-Weiß (CCRW) 1956 Lampertheim musste aufgrund der Corona-Pandemie auch in diesem Jahr einige närrische Veranstaltungen absagen.

...