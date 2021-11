Den Opfern einen Namen geben

Lampertheim. Dem Schrecken einen Namen geben, das ist der Beweggrund einer Ausstellung, die am Samstag von Bürgermeister Gottfried Störmer im Rahmen der Aktionswoche „Verwehte Spuren“ zum Thema Antisemitismus am Schillercafé eröffnet wurde. Dreizehn großformatige Bildtafeln beschreiben die Lebensläufe und Schicksale der jüdischen Mitbürger, an die auch mittlerweile durch Stolpersteine erinnert wird. Wenn man die aufgezeichneten Lebensläufe liest, lässt sich erahnen, wie viel Leid die Betroffenen erlitten haben. Mitbürger, die in der Gesellschaft integriert waren, wurden plötzlich zu unerwünschten Personen.

Störmer erinnerte an die Opfer und die Qualen, die sie durch die Täter erlitten. Viele seien ermordet oder zum Selbstmord getrieben worden. Der Bürgermeister betonte, dass schon im Jahr 2007 anlässlich der Einweihung der Gedenktafel für Pater Delp der erste Stolperstein verlegt worden war.

Zeichen gegen Antisemitismus

Seit 2014 wird auf Beschluss der Stadtverordneten jährlich mindestens ein Stein verlegt, um damit auch gegen den wieder wachsenden Antisemitismus und das rechtsextremistische Gedankengut ein Zeichen zu setzen.

Dabei gab es in Lampertheim schon Jahrhunderte lang jüdisches Leben. Historisch belegt ist dieses hier seit dem Jahr 1615. Im 17. und 18. Jahrhundert bildete sich eine jüdische Gemeinde, die über eine Synagoge, ein rituelles Bad und eine Religionsschule verfügte.

Beim Sammeln der Fakten für die Ausstellung und für die Recherche der persönlichen Schicksale war das Buch „Der Erinnerung Namen geben“ von Karl Klemm und Volker Ochs hilfreich. Die Autoren halten die Erinnerung lebendig. Ihnen dankte Störmer nochmals, sowie allen Mitwirkenden, die beschrieben haben, was damals geschah.

Am Nachmittag fand ein „Spaziergang“ entlang der Stolpersteine statt. Treffpunkt war die ehemalige Synagoge an der Rückseite des Parkhauses in der Wilhelmstraße, wo der Referent Andreas Größler erste Informationen gab. Die Synagoge, die seit 1851 existierte, wurde am 10. September 1938 zerstört, berichtete Größler. Neun Stolpersteine sind alleine hier verlegt. Auf den weiteren Spuren versuchte Größler in Kurzform, das damalige Geschehen transparent zu machen. Mit altem Bildmaterial, das die Heimstätten oder Geschäfte der jüdischen Mitbürger zeigte, stellte er auch einen optischen Bezug zu dem damaligen Geschehen dar.

Auf den Steinen sind die Namen sowie die Lebensdaten der Opfer eingraviert, das Schicksal, das dahinter steht, kann man nur erahnen. Bekannter ist es in der Kaiserstraße beim Kaufhaus Horlé. Die Familie Althausen hat hier gelebt. Acht Steine dokumentieren die unterschiedlichsten Schicksalswege der Familienmitglieder, die von Deportation, Ermordung bis zum Verlassen des Heimatlandes reichen.

Tochter bei Einweihung dabei

Die Tochter des Überlebenden Oskar Althausen war bei der Einweihung der Stolpersteine anwesend. Letzte Station war vor dem Zigarrengeschäft in der Ernst Ludwig-Straße. Vier Steine erinnern hier an die Mitbürger, von denen drei in Auschwitz ums Leben gekommen sind.

Der Abschluss des Rundgangs fand an dem Jüdischen Friedhof statt. Hier konnten sich die Besucher nochmals einen Eindruck von der einst reichhaltigen jüdischen Kultur in Lampertheim machen.