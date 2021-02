Lampertheim. Um den Biedensand-Campus, jenem 60 Millionen Euro schweren Projekt, das der Bergsträßer Landrat Christian Engelhardt auf dem Gelände des Schulzentrums West umsetzen will, ist es ruhiger geworden. Kein Grund für die Christdemokraten, die Vision vom Neubau des Schulzentrums in der Versenkung verschwinden zu lassen. In ihrem Wahlprogramm ist von einem „Leuchtturmprojekt“ die Rede.

„Noch ist da draußen nichts abgerissen oder neu gebaut“, sagt CDU-Spitzenkandidat Alexander Scholl im Pressegespräch. Deshalb sei es auch noch nicht zu spät, Einfluss auf die Planungen zu nehmen. Nach Meinung der CDU steht vor allem die gründliche Prüfung eines Konzepts aus, das von einer Bürgerinitiative seinerzeit präsentiert und von der Partei unterstützt worden war – nicht aber von CDU-Landrat Engelhardt.

Die Begründung: Der Kreis finanziere lediglich die für die Schulen relevanten Maßnahmen. Dazu zähle jedoch nicht eine von Bürgern und CDU-Politikern gewünschte Kulturstätte auf dem Campus-Gelände. Die Lampertheimer Christdemokraten verbinden mit ihrem Vorschlag aber nicht allein einen Raum für Veranstaltungen, sondern sie wollen Einrichtungen wie die Stadtbibliothek und die Musikschule ins künftige Bildungszentrum integrieren. Mit Blick auf dieses Szenario haben sich die Vertreter der anderen Parteien nach Ansicht von Christdemokrat Scholl bislang zu wenig Euphorie erlaubt. Stattdessen hätten sich die Diskussionen über das weitere Procedere im „Klein-Klein“ verfangen. Scholl findet: „Man hat sich nicht in der notwendigen Tiefe mit dem Thema befasst.“

Die von der SPD/FDP-Koalition bewirkte Entscheidung, die sanierungswürdige Hans-Pfeiffer-Halle zu einer Kulturstätte auszubauen, hält Scholl für verfrüht. Schließlich sei noch keine neue Sporthalle auf dem Campus gebaut, die aber Voraussetzung für eine ausschließlich kulturelle Nutzung der Pfeiffer-Halle wäre. Die Lampertheimer Schulsituation ist den Christdemokraten auch mit Blick auf die Innenstadt wichtig. Sie stehen für eine Erweiterung der Schillerschule und damit für einen Abriss des Parkhauses Domgasse ein. Diesbezüglich verhandelt die Stadt mit dem Landrat, der die Überlassung der Sedanhalle und der Alten Schule in Hofheim in Aussicht gestellt hatte.

Unterdeck erhalten

Mit dem Abriss des Parkhauses bliebe das Unterdeck erhalten, meint CDU-Parteichef Franz Korb im Gespräch. Außerdem sei zu prüfen, inwieweit das Gelände der Sedanhalle für die Ausweisung wegfallender Parkplätze in Anspruch genommen werden könne. Entsprechende Freiflächen sehen die Christdemokraten aber auch im Unterdorf südlich der Römerstraße.

Insgesamt würde sich die CDU ein stärkeres Engagement von Verwaltung und Politik in Sachen Stadtumbau wünschen. So treten die Christdemokraten für eine Steigerung der Aufenthaltsqualität auf dem Schillerplatz ein. Das Schiller-Café lasse sich wohl nicht mehr nutzen, so ihre Einschätzung. In ihrem Wahlprogramm ist denn auch von einem Abriss der städtischen Immobilie die Rede.

Die CDU hält auch die bis heute nicht verstummen wollende Debatte für aussichtslos, die Fußgängerzone in der Kaiserstraße wieder für den Autoverkehr zu öffnen. Stattdessen sollten Hauseigentümer stärker an der Entwicklung neuer Konzepte beteiligt werden. Was die Rolle des Stadtmarketings dabei betrifft, so habe der Regiebetrieb in den vergangenen Jahren „eher zurückhaltend“ agiert. Gerade der in der Corona-Pandemie verstärkte Wert des „Urlaubs zu Hause“ mache jedoch deutlich, wie wichtig es sei, die Vorzüge dieser Stadt und ihrer Stadtteile zu betonen.