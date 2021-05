Den Heiligen Geist in Luftballons gefüllt

Hüttenfeld. Die beiden Kirchengemeinden in Hüttenfeld haben sich für ihre Gemeindeglieder, speziell für die Familien, am Pfingstsamstag eine ökumenische Aktion einfallen lassen. Mit Blick auf die Tatsache, dass an Pfingstmontag normalerweise in früherem Jahren ein ökumenischer Gottesdienst – einst im Wald, zuletzt im Park des Schlosses Rennhof – stattgefunden hat, sollte diese Aktion das Gemeinsame der kirchlichen Gemeinden wieder in den Vordergrund rücken.

An insgesamt sieben Stationen quer durch Hüttenfeld konnten die Kinder mit ihren Eltern basteln, malen und singen. Damit es Corona-bedingt zu keinen Gruppenbildungen kam, wurde in sicheren Zeitabständen an der evangelischen Gustav-Adolf-Kirche die erste Station eingerichtet.

15 Familien mit 40 Kindern

Die Witterung war recht stürmisch an diesem Pfingstsamstag, aber es hat dennoch allen Beteiligten Spaß gemacht. Insgesamt 15 Familien mit 40 Kindern nahmen teil und erfuhren die Pfingstgeschichte spielerisch an den Stationen quer durch Hüttenfeld. Nach dem Start ging es zunächst zum Gelände der Sportgemeinde Hüttenfeld und von dort zum Schloss Rennhof. Hier wurde sinnbildlich die frische Geisteskraft Gottes in Luftballons gefüllt und in die Luft gelassen. Bei der Freiwilligen Feuerwehr konnte man seine Ängste und Sorgen einem Feuerkelch übergeben und an der Seehofschule wurden mit Straßenkreide hoffnungsvolle Bilder gemalt.

Giraffe Gerda spielt mit

Auf dem Hof des Litauischen Gymnasium bekamen die Familien ein Video gezeigt, in dem die Giraffe Gerda die Pfingstgeschichte erzählt. Endstation war die Kirche der katholischen Herz-Jesu-Gemeinde, wo sich die Teilnehmer gegenseitig den Segen zusprachen und als Sinnbild des Heiligen Geistes, der von oben auf die Menschheit kam, einen mit Helium gefüllten Luftballon mit nach Hause nehmen konnten.

Die ganze Aktion wurde gefilmt und in eine virtuelle Andacht eingebunden. Das Ergebnis kann man sich auf dem Internetkanal Youtube ansehen. Den Link dazu gibt es auf der Homepage beider Gemeinden: katholisch-lampertheim.de und evangelisch-huettenfeld.de ron