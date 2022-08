Der Vogelpark Lampertheim e.V. lädt mit Unterstützung von cultur communal zum dritten Open-Air-Konzert in diesem Jahr auf dem Vereinsgelände in den Böllenruthen ein. Am Samstag, 27. August, tritt dort die Band Delta Rock auf.

Die Gruppe steht für handgemachte Rockmusik aus dem Rhein-Neckar-Delta – kraftvoll, authentisch und virtuos. Im Gepäck haben die fünf Profimusiker Rockklassiker

...