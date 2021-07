Defekte Klimaanlage löst Brand in Lampertheimer Wohnung aus

Lampertheim. Mit einem Großaufgebot haben die Feuerwehren aus Lampertheim, Hüttenfeld, Hofheim, Viernheim und die Werksfeuerwehr der BASF Lampertheim am Mittwochvormittag einen Brand in der Innenstadt bekämpft.

Wie die Polizei mitteilt, war die fest eingebaute Klimaanlage in einer Dachgeschosswohnung in der Neuen Schulstraße in Brand geraten. Nach Aussagen einer Bewohnerin nach dem Einschalten, bei dem es geknackt habe, so der Polizeibericht weiter. Die junge Mutter habe daraufhin mit ihrem Kind eiligst die Wohnung verlassen und gegen 8.50 Uhr die Feuerwehr alarmiert. Auf dem Weg nach draußen habe sie noch die anwesenden Mitbewohner des Vier-Parteien-Hauses aus den Wohnungen geklingelt.

Bei Eintreffen der Polizei und der Rettungskräfte befanden sich keine Personen mehr im Gebäude. Auch ist nach derzeitigen Erkenntnissen niemand verletzt worden. Trotzdem waren mindestens fünf Rettungswagen vor Ort.

Als die Feuerwehren eintrafen, hatte sich der Brand bereits im Dachstuhl ausgebreitet und dabei eine enorme Rauchentwicklung entfaltet. Der Rauch war weit über Lampertheim hinaus zu sehen. Anwohner wurden deshalb über den Verkehrsfunk aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Für die Löscharbeiten der Brandbekämpfer sperrten die Einsatzkräfte die Zufahrten zum Brandort an der Emilienstraße und Kaiserstraße ab. Die Verkehrslenkung übernahm die Stadtpolizei.

Neben dem ausgebrannten Dachgeschoss des neu renovierten Hauses sind die beiden darunterliegenden Wohnungen im zweiten und ersten Geschoss durch das Löschwasser beschädigt und erst einmal nicht bewohnbar. Die Betroffenen kommen vorerst bei ihren Familien unter.

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Brand durch einen technischen Defekt in der Klimaanlage ausgelöst wurde. Der Gebäudeschaden allein liegt nach ersten Schätzungen bei mindestens 120 000 Euro. pol/swa