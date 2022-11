Debattieren über Digitales

Lampertheim. Am Sonntag, 6. November, findet das fünfte philosophische Gesprächsforum „Sonntags bei Anton“ in diesem Jahr statt. Dieses wird moderiert und geleitet von dem Philosophen Anton Schmitt, der an der Volkshochschule Lampertheim Philosophie-Seminare anbietet. Beginn der Veranstaltung im Sitzungssaal des „Alten Rathauses“ ist um 11 Uhr.

Das Thema lautet „Ethische Probleme der Digitalisierung“. In einer offenen Diskussion wird versucht, sich den ethischen Problemen der Digitalisierung in folgenden Aspekten zu nähern: Das Verschwinden des Privaten, die Simulation von Gefühlen, Kommunikation im Netz, Bildung und Information. Die Teilnehmer stellen sich die Fragen: Welche Rolle spielt der Datenschutz in den virtuellen Universen? Ist die Persönlichkeit des Menschen zu einer Handelsware geworden? Und sind wir gezwungen, immer online zu sein?“.

Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Es gibt kostenlos Kaffee und Kuchen. Auch ein Skript wird ausgehändigt. red