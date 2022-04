David Christopher Weiß Landessieger bei Jugend forscht

Lampertheim. David Christopher Weiß vom Lampertheimer Lessing-Gymnasium (LGL) hat sich für das Bundesfinale des Wettbewerbs Jugend forscht qualifiziert. Dies teilte die Stiftung Jugend forscht am Freitagnachmittag mit. Der 18-Jährige wurde Landessieger im Fachgebiet Arbeitswelt. Er überzeugte die Jury des Landeswettbewerbs, der bei Merck in Darmstadt ausgerichtet wurde, mit einem neuartigen Sichtschutzsystem für Rettungskräfte. Es ist kompakt und steht stabil auf einer Vielzahl von Untergründen. Das System ermöglicht es, Unfallopfer wirkungsvoll gegen Schaulustige abzuschirmen. Weiß ist einer von 14 Landessiegern, die Hessen beim Bundesentscheid vertreten, der vom 26. bis 29. Mai in Lübeck stattfindet. Ausrichter dort sind die Stiftung Jugend forscht und das Forschungsforum Schleswig-Holstein. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1