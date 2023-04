Das Podium verpasst

Lampertheim. Durch die Qualifikation bei den Gau-Einzelmeisterschaften in Bensheim, ging die Reise kürzlich nun nach Florstadt bei Friedberg im Wetteraukreis zu den Hessischen Landesfinals im Kür-Vierkampf LK2 für 16- bis 17-Jährige.

Insgesamt nahmen 18 Turnerinnen aus elf verschiedenen Vereinen an diesem Finale teil. Nach der zweitbesten Bodenübung aller Turnerinnen und einem weiteren intensiven Wettkampf am Sprung, Barren und Balken, standen sehr gute 48,5 Punkte zu Buche. Damit verpasste die Leistungsturnerin Leonie Langner vom TV Lampertheim mit einem hauchdünnen Rückstand von nur 0,15 Punkten den Podestplatz und erreichte einen sehr guten 4. Platz.

Großartige Werbung

Überglücklich präsentierte Leonie ihre Urkunde, da sie selbst wohl am wenigsten damit gerechnet hatte. Nicht minder stolz waren aber auch ihre beiden Trainerinnen Vanessa Ihrig und Kirsten Poubouridis über diesen Erfolg bei den hessischen Landesfinals 2023 und so ging es bestens gelaunt zurück in die Heimat.

Alles in allem eine großartige Werbung für das Leistungsturnen in Lampertheim und das erfreuliche Ergebnis großer Bemühungen der Turner- und vor allem auch der Trainerinnen. red