Hofheim/Bürstadt. Der in Hofheim aufgewachsene Sebastian Neubecker hat sein erstes Comedybuch veröffentlicht. „Abstiegskampf“ nennt sich das Premierenwerk des 33-Jährigen, den viele von der Hofheimer Pfarreifastnacht im Canisiushaus kennen. Denn bei der CFH, der Canisiushaus Fastnacht Hofheim, ist er seit fünf Jahren eine feste Größe und nicht mehr wegzudenken. Er unterhält in Stand-up-Manier gekonnt ein begeistertes Publikum.

Sebastian Neubecker bei seinem erfolgreichen Auftritt im vergangenen Jahr im Canisiushaus. © FH

Schon in der Schule und später im Berufsleben zeigte sich die Fähigkeit Neubeckers für kleine Moderationen, bis er dann seine erste 20-minütige Nummer zusammen hatte, die er 2016 auf der Offenen Bühne in Heidelberg zum Besten gab. Das Ganze kam gut an und ermutigte Neubecker zu einem Auftritt 2017 in der Talentschmiede des Quatsch Comedy Clubs Berlin sowie beim Comedy Cup in Mannheim. Immer wieder hatte der vor sechs Jahren nach Bürstadt umgezogene Hofheimer nebenbei kleine Auftritte und trumpfte vor Ort vor allem bei der CFH immer ganz groß auf.

Buchidee kam vor vier Jahren

Die Idee zum Schreiben des Buches reifte bereits vor vier Jahren. Zur Umsetzung kam es allerdings erst im vergangenen Jahr bedingt durch den Ausbruch der Corona-Pandemie im März. Da Auftritte komplett entfielen und wohl auch vorerst weiterhin entfallen, nutzte der im IT-Bereich tätige Assistent der Geschäftsführung seine freien Abende, um seine vielen Episoden und Geschichten zu ordnen und am Laptop zusammenzufassen. Damit auch keine der Ideen flöten ging, hatte sich der Stand-up-Comedian immer wieder seiner Notiz-App auf seinem Handy bedient. Dabei geht es um Geschichten aus dem Leben, „ich halte einfach nur die Augen offen, das Leben inspiriert am meisten“, sagt Neubecker verschmitzt. Als Beispiele seiner Episoden nennt er etwa das Singleleben, den Sommer oder die Bahn. Kennern der CFH sind diese herzerfrischen Geschichten gegebenenfalls noch in Erinnerung.

Die exakte Kurzbeschreibung seines stattlichen 197 Seiten zählenden Taschenbuches und Erstlingswerkes lautet wie folgt: „Der glühende Fußballfan Jürgen durchlebt die anstrengendsten acht Wochen seines bisherigen Lebens. Er muss seine Bachelorarbeit abgeben, seine Freundin Sandra will endlich mit ihm zusammenziehen, und sein Lieblingsfußballklub kämpft gegen den drohenden Abstieg. Als dann noch der beste Spieler des Vereins, Daniel Osswald, mit einem Wechsel nach London liebäugelt, muss Jürgen handeln . . . Er startet seinen persönlichen Abstiegskampf.“

Den eigenen Stil gefunden

Spezielle Vorbilder in der Comedy-szene hat Sebastian Neubecker nicht. „Ich habe meinen eigenen Stil gefunden“, findet Neubecker, der dennoch gerne Stars wie Otto Waalkes, Bastian Pastewka oder auch die Vielseitigkeit Dieter Hallervordens sieht. Je nachdem, wie sein neues Werk „Abstiegskampf“ ankommt, das bei Amazon für 10,99 Euro über die Schiene Self Publishing veröffentlicht wurde, will der Wahl-Bürstädter seine Geschichten auch noch in einem zweiten Buch präsentieren. fh

Info: „Abstiegskampf“ von Sebastian Neubeckergibt es bei Amazon.