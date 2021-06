Das Jubiläum kann kommen

Hofheim. Bestens besucht war die Jahreshauptversammlung des Hofheimer Carnevalvereins im Bürgerhaus. Erster Vorsitzender Edwin Stöwesand brachte seine Freude zum Ausdruck, endlich wieder so viele Mitglieder beisammen sehen zu können. Die Versammlung gedachte zudem des Verstorbenen Rudolf Vock.

In seinem Jahresbericht ging Sitzungspräsident Alexander Scholl auf das schwierige zurückliegende Jahr der Pandemie ein. „Keine Veranstaltungen, keine Kampagne, keine Treffen, kein Training“, fasste Scholl zusammen. Bis zuletzt hatte der HCV im Vorfeld der vergangenen Kampagne versucht, ein Alternativangebot mit närrischer Weinprobe oder einer Ordensgala „to go“ zu realisieren. Doch die Situation ließ nichts zu. Zumindest bekamen alle Aktiven den Corona-Jahresorden mit einem kleinen Fastnachtspaket. „Auch wenn das Jahr zum Vergessen ist, soll der Orden zumindest als Dankeschön für die Treue und das Durchhaltevermögen stehen“, erklärte der Sitzungspräsident.

Immerhin ließ Corona die Narrenschar in dem Hofheimer Verein nicht schrumpfen, der weiterhin über 300 Mitglieder zählt. Aktuell befindet sich der HCV im Jubiläumsjahr „Dreimal elf Jahre“. Mit fortschreitender Zahl der Impfungen setzt der Verein nun darauf, eine Jubiläumskampagne mit der Bevölkerung feiern zu können, worauf alle hinfiebern. Wichtig ist Alexander Scholl, dass die Gruppen zeitnah wieder in den Trainingsbetrieb einsteigen können, um auch die gewohnte Qualität des HCV gewährleisten zu können.

Volker Hildebrand gab bei der Zusammenkunft einen Überblick über die Finanzen im zurückliegenden Geschäftsjahr. Die beiden Prüferinnen Rita Rose und Rosemarie Scholl bescheinigten die Ordnungsmäßigkeit der Kassenführung. Die Versammlung beschloss noch kleine Anpassungen der Vereinssatzung.

Bei den Ergänzungswahlen zum Vorstand wurde Doris Hebauer als Zweite Vorsitzende ebenso bestätigt wie Alexander Scholl in seiner weiteren Funktion als Geschäftsführer. Den Kreis der Beisitzer bilden Martina Vock, Petra Vogt, Jutta Seelinger, Christian Wacker, Peter Kortyka, Jana Keller, Tina Keller, Björn Thomas, Irina Tiefenbach, Markus Herter und Lukas Scholl. Im Wirtschaftsausschuss arbeiten Josef Rettig, Heike Hildebrand, Katrin Scholl und Virgilio Bandiera.

Als nächste Veranstaltung ist am Samstag, 10. Juli, ein Sommerfest geplant. Ob die Kerbebeteiligung realisiert werden kann, bleibt noch offen. Die Kampagneneröffnung soll wie gewohnt am 11. November am „Ausscheller“ vor dem Alten Rathaus erfolgen, bevor dann vom 12. bis 14. November das große Jubiläumswochenende des HCV mit Festkommers, Party und Comedyfrühschoppen im Bürgerhaus steigt. Ende November beginnt dann der Vorverkauf für die Sitzungen und die Hexennacht. Im Jahr 2022 geht es – so der Plan – mit der Ordensgala am 30. Januar weiter, die beiden Prunksitzungen sind für den 5. und 12. Februar terminiert. Kinderfastnacht wird am 20. Februar gefeiert, einen närrischen Seniorenkaffee gibt es am 21. Februar und die Hexennacht am 24. Februar. fh

