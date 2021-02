Lampertheim. Punkt eins: Den städtischen Gesellschaften drohe keine Insolvenz. Punkt zwei: Es sei nicht die Absicht gewesen, dem früheren Ersten Stadtrat und Geschäftsführer der Beteiligungsgesellschaft (BGL) sowie der Stadtentwicklungsgesellschaft (SEL), Jens Klingler, zu schaden. Das stellen Bürgermeister Gottfried Störmer und Hauptamtsleiter Timo Jordan in einem Gespräch mit dem „Südhessen Morgen“ klar.

AdUnit urban-intext1

Störmer und Jordan beziehen sich dabei auf einen Bericht mit Kommentar in der „SHM“-Ausgabe vom 18. Februar. Darin war über ein Schreiben des Bürgermeisters an die Fraktionsvorsitzenden von SPD, CDU, Grünen und FDP berichtet worden, das dieser Redaktion vorliegt. Im Schreiben war Jordan, der die Geschäftsführung über die Gesellschaften übernommen hatte, mit den Worten zitiert worden, die von Klingler hinterlassene Aktenlage sei „unsauber“ und „lückenhaft“ gewesen. Der Bürgermeister selbst hatte in seinem Schreiben von einer „Alleinherrschaft“ des früheren Ersten Stadtrats gesprochen. Störmer betont indes: „Ich nagle niemanden ans Kreuz.“ Er macht keinen Hehl über seine Enttäuschung, dass sein Schreiben an die Fraktionen in die Öffentlichkeit gelangt sei.

Nicht ohne Selbstkritik

An seiner Kritik gegenüber dem früheren BGL-Geschäftsführer hält Störmer fest. Auch als Aufsichtsratsvorsitzendem sei es ihm nicht möglich gewesen, Einblicke in die Geschäftsabläufe zu bekommen. Sich selbst habe er lediglich vorzuwerfen, dass er nicht früher Schritte zu einer Überprüfung der Gesellschaftsstruktur unternommen habe, etwa auch im Hinblick auf eine Vertretung des Geschäftsführers.

Hauptamtsleiter Timo Jordan beteuert hingegen, seine Wahl zum Ersten Kreisbeigeordneten in Bad Dürkheim stehe in keinem Zusammenhang mit der Niederlegung der Geschäftsführung. Jordan hatte sie zum 1. Februar übernommen und zehn Tage später als unvereinbar mit seinen Tätigkeiten als Magistratsdirektor wieder niedergelegt. So gelte für ihn: „Das Hauptamt hat immer Vorfahrt.“ Er berichtet obendrein, die Übergabe durch Klingler sei „nicht rund gelaufen“. So hätte er sich mehr Zeit gewünscht, um in die umfangreiche Aktenlage eingearbeitet zu werden. Jordan versichert auch: „Es ging mir nie um die Kritik an der Person Klingler.“

AdUnit urban-intext2

Den Vorwurf im Kommentar, die Kritik an Klingler sei „schlechter Stil“, weist Timo Jordan zurück. Stattdessen sei es ihm um einen „offenen und ehrlichen Umgang mit der Verwaltungsleitung“ gegangen. Letztlich habe er „Schaden von der Verwaltung wenden“ wollen. Ebenso legt er Wert auf die Feststellung, dass er sein Amt trotz seiner Zugehörigkeit zur SPD überparteilich führe. Zwar gehöre er mit Klingler der gleichen Partei an: „Das heißt aber nicht, dass wir deswegen Parteifreunde sind.“ Die Kritik an der von Klingler hinterlassenen Aktenlage will Jordan obendrein nicht mit Kritik an einer fehlerhaften Buchführung verwechselt wissen. urs