Das große Ziel heißt Olympia

Lampertheim. In Düsseldorf hat eine hauseigene Kampfsport-Veranstaltung von Original Bonelli stattgefunden. Die hier ausgetragenen Kämpfe gelten als weitere Qualifikation für nationale und internationale Wettbewerbe wie die Weltmeisterschaft Ende des Jahres und somit auch für Olympia. Auch von Pro Fighting Lampertheim gingen vier Kämpfer und Kämpferinnen an den Start.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Louisa Mikus ging über die Waage, bekam aber keine Gegnerin. Nach einer zweijährigen Wettkampfpause stellte sich Alisa Grosser ihrem zweiten Kampf. Das Besondere hierbei war, dass es ihr erster Kampf mit Kopftreffern war. Das Regelwerk des Dachverbandes International Federation of Muay Thai (IFMA), dem auch der Muay Thai Bund Deutschland (M.T.B.D.) und der hessische Landesverband angehören, hat klare Regeln: Alisa hat das benötigte Alter von zwölf Jahren erreicht und durfte erstmals unter diesen Bedingungen kämpfen. Sie zeigte ihren unglaublichen Kampfeswillen und überzeugte in drei Runden. Am Ende ging daher der Sieg an Alisa „the Lioness“ Grosser.

Andre Beyer stellte sich als Dritter der Herausforderung. Nach anfänglicher Nervosität fand Andre sehr gut in den Kampf, zeigte eine tolle Leistung und siegte. Mohamad Mohseni bildete das Schlusslicht des Kämpfer-Quartetts. Gegen einen erfahrenen und starken Belgier wollte er überzeugen. Mohamad konnte seine starke Leistung der vergangenen Wochen fortführen. Er ließ sich nicht einschüchtern und zeigte seine Klasse. Am Ende wurden sein Ehrgeiz und sein Willen mit einem knappen, aber verdienten Sieg belohnt.

„Ich bin überwältigt vom heutigen Wettkampftag. Es hat einfach alles gepasst. Auch dank unserer tollen Betreuerin Hanni. Sie ist wirklich die gute Seele unseres Teams und unterstützt mich an solchen Tagen hervorragend. Alle Kämpfer und Kämpferinnen wurden für ihre harte Arbeit in den letzten Wochen belohnt. Es macht mir so viel Freude die Weiterentwicklung so mitzuerleben. Wir werden weiter so hart arbeiten, um das große Ziel Olympia Realität werden zu lassen. Bisher stimmt der Weg“, schließt Head Coach Marcello ab. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2