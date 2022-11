Von Daniela Hoffmann

Plötzlich sagt eine Frau Treffen ab, reagiert schreckhaft, ist in sich gekehrt oder trägt auch bei bewölktem Wetter eine Sonnenbrille. „All das können Anzeichen für häusliche Gewalt sein“, sagt Sonja Niederhöfer, Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Lampertheim. In so einem Fall komme es auch auf die Menschen aus dem Umfeld an. „Nachbarschaft,

...