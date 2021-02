Hofheim. Über einen südhessischen Verlag verteilt die Stadt Musterstimmzettel an die Lampertheimer Haushalte. Dazu ist sie laut Stadtsprecher Christian Pfeiffer gesetzlich verpflichtet. In Hofheim landeten auf diese Weise jedoch reguläre Stimmzettel in den Briefkästen – insgesamt 100 Stück. „’Ne dumme Sache“, bestätigt Christian Pfeiffer auf Anfrage. Schließlich könne nicht ausgeschlossen werden, dass beim Wahlgang am 14. März im Einzelfall mehrere Stimmzettel abgegeben würden.

Doch inzwischen steht einem geordneten Wahlverfahren in Hofheim offenbar nichts mehr im Wege. In Absprache mit der Kommunalaufsicht des Kreises und nach Rücksprache mit dem Landeswahlleiter könne eine sichere Ortsbeiratswahl garantiert werden, unterstreicht Pfeiffer. Zum einen seien die Wahlvorstände instruiert, die Abläufe im Wahllokal aufmerksam nachzuverfolgen. Zum anderen soll für die Ortsbeiratswahl eine eigene Urne bereitgestellt werden, dank der Differenzen zwischen der Zahl an Wahlberechtigten und der an abgegebenen Stimmzetteln festgestellt werden könnten.

Stadt steht vor einem Rätsel

Ein weiteres Sicherheitselement ist aus Sicht der Stadtverwaltung die in diesem Jahr zu erwartende starke Inanspruchnahme der Briefwahl. Letzten Endes müssten laut Pressesprecher Pfeiffer unter den insgesamt 4257 Hofheimer Wahlberechtigten hohe kriminelle Energien im Umlauf sein, um den Wahlvorständen mehrere Stimmzettel zum Ortsbeirat unterzujubeln. Davon sei mitnichten auszugehen. Allerdings bleibt es bislang ein Rätsel, wie es zur Verwechslung der Stimmzettel kam: „Wir können es im Moment überhaupt nicht nachvollziehen“, sagt Pfeiffer.

Hofheims Ortsvorsteher Alexander Scholl gibt sich „recht entspannt“. Die Hofheimer Lösung – besonders instruierte Wahlvorstände, eine zweite Wahlurne – eröffne einen „vernünftigen Weg“. Zwar sagt Scholl auch: „So was darf eigentlich nicht passieren.“ Dennoch sei ihm von Anfang klar gewesen, dass es eine Lösung für das drohende Problem geben – und Hofheim nach Neuschloß und Rosengarten 2016 nicht zum dritten Lampertheimer Stadtteil werde, in dem kein Ortsbeirat gebildet werden könne. urs