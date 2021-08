Daran kommt kein Gast vorbei

Lampertheim. Der Vogelpark Lampertheim hat sich am Sonntagnachmittag in ein Kultur-Café mit gemütlichem Außenbereich und Blick zur Bühne verwandelt. An dem Aufsteller mit der Werbetafel, auf der die angebotenen Kuchen mit Kreide geschrieben waren, kam kein Gast vorbei. Ganz oben auf der Tafel stand Schoko-Rotwein-Kuchen, den die freundliche Bedienung Larissa Bauer gebacken hatte, gefolgt vom Käsekuchen, den ihr Vater Matthias Bauer in der heimischen Küche zubereitet hatte.

Nun stand Bauer an der Theke im Vereinsheim, um kalte Getränke auszuschenken. Ingrid Germann verwöhnte die Gäste mit Apfelkuchen. „Meine Mutter hilft uns im Vogelpark und pflegt die Grünanlagen im hinteren Bereich“, erklärte Vorsitzender Stephan Germann. Aus der kleinen Vogelpark-Küche drang derweil aromatischer Kaffeeduft. „Es ist Kultur-Zeit im Vogelpark“, so Stephan Germann.

Tasse oder Kännchen? Das ist in diesem Sketch die Frage. © Rosi Israel

Der erste Tag im August gehörte der Theatergruppe „Die HerbstZeitLosen“. Ein Sketch stand auf dem Programm. Da Theaterleiter Heiner Kraft aus gesundheitlichen Gründen ausgefallen war, bekam Stephan Germann die Technik vom Kulturamt ausgeliehen. Die Darsteller Friedel Keller und Petra Gahabka führten ein Kurzspiel auf. Das Stück „Tasse oder Kännchen“ entwickelte sich als unterhaltsamer Sketch mit Angriff auf die Lachmuskeln.

Friedel Keller schlüpfte in die Rolle einer Besucherin in einem Café und hatte dafür ihre Kleidung sorgfältig ausgewählt. Schließlich wollte sie passend zu dem turbulenten Stück auch schräg aussehen. Petra Gahabka spielte die Bedienung und band sich die rote Schürze eines Vogelparkmitglieds um. Ihre Geduld wurde in dem Sketch auf eine harte Probe gestellt.

Aber sie bewies Nerven wie Drahtseile und atmete tief durch. Schon deshalb, weil ein Gast König sein soll. „Entschuldigung, Sie sagten bei meiner Bestellung, als ich eine Tasse Kaffee wollte, sie hätten leider nur Kännchen“, sagte verwundert die Nervensäge Friedel Keller, und die Ungereimtheiten nahmen ihren Lauf. Bevor die Zwistigkeiten im Spiel begannen, schwärmte Friedel Keller den anderen Gästen im Vogelpark-Café vor, wie fleißig die Vereinsmitglieder seien, um den Park attraktiv zu machen: „Das Neue gefällt mir gut. Auch der Spielplatz ist toll, der hat viel Geld gekostet“, ließ Keller wissen.

Doch mit ihren Schwärmereien über die Neuigkeiten des Vogelparks war noch lange nicht Schluss. „Das Schönste am Vogelpark ist der Vereinsvorsitzende, der ist so jung, dynamisch und knackig. Um ihn zu sehen, muss man einfach in den Park kommen.“