Lampertheim. Das Dezernat des Ersten Stadtrats Marius Schmidt ist nicht nur an der Konzeption des Corona-Gedenktags am Sonntag, 18. April, beteiligt. Sein Büro organisiert auch Hilfen und Unterstützung für Menschen, die in besonderer Weise unter den Folgen von Corona leiden. In Schmidts eigener Familie hat die Pandemie tiefe Spuren hinterlassen.

AdUnit urban-intext1

Herr Schmidt, welche persönliche Bewandtnis hat für Sie der bevorstehende Gedenktag für die Opfer der Corona-Pandemie?

So wichtig Sport für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen ist, so sehr tritt er derzeit in den Hintergrund. Startszene vom Spargellauf 2010. © Berno Nix

Marius Schmidt: Wenn Menschen an Corona erkranken und versterben, wie es meinem Großvater und meinem Großonkel im vergangenen Jahr ergangen ist, dann gerät man als Angehöriger in eine unwirkliche Situation. Es wächst das Bedürfnis, diese Situation in einem angemessenen Rahmen verarbeiten zu können.

Was hat zu dieser unwirklichen Situation beigetragen?

AdUnit urban-intext2

Schmidt: Sie entsteht bereits dann, wenn man als Angehöriger ein Krankenhaus nicht mehr betreten kann, das zum Schutz vor Ansteckungen geschlossen ist. Wenn ein Mensch verstirbt, ohne ihn noch einmal gesehen zu haben, ist es umso wichtiger, einen Rahmen zu bekommen, um beispielsweise das Zwiegespräch mit dem Verstorbenen suchen und ihm die Dinge sagen zu können, die man ihm gerne gesagt hätte, wenn man noch einmal zu ihm gedurft hätte.

Wie haben Sie das Sterben Ihres Großvaters erlebt?

AdUnit urban-intext3

Schmidt: Wir hatten keinerlei Möglichkeit, Abschied von ihm zu nehmen, als er im Sterben lag. Es fiel aber nicht nur der letzte Besuch aus, sondern alles, was danach normalerweise kommen würde. Was fast noch trauriger war als die Tatsache des Sterbens. Wir mussten Menschen, die unendlich betrübt waren, sagen, dass sie nicht zur Beerdigung kommen durften. Mein Großvater hat noch nicht einmal ein letztes Hemd bekommen, weil der Leichnam nach einem solchen Tod in einen Sack gesteckt und zügig eingeäschert wird. Das sind Dinge, die den Trauerprozess doch sehr beeinträchtigen.

AdUnit urban-intext4

Wie viel Zeit war vergangen, die zwischen der letzten Begegnung und dem Tod des Großvaters lag?

Schmidt: Das letzte Mal gesehen habe ich meinen Opa am 11. November. Da haben wir zusammen Fußball geschaut: Deutschland gegen Tschechien. Verabschiedet haben wir uns mit der „Corona-Faust“. Ich hätte keine Sekunde daran gedacht, dass das die letzte Begegnung sein würde. Schon am nächsten Tag bekam ich den Anruf, dass er gestürzt sei und er nach einem Beinbruch operiert werden müsse. Die Operation ist gut verlaufen, doch in der Reha hat er sich bei einem Zimmergenossen mit Corona infiziert. Das letzte Mal haben wir Anfang Dezember miteinander telefoniert. Da hatte er noch milde Symptome. Danach ging alles ganz schnell. Am Silvestertag haben wir die Todesnachricht erhalten.

Ist es überhaupt Aufgabe einer Stadt, Menschen beim Gedenken an ihre Angehörigen zu unterstützen?

Schmidt: Es ist Auftrag einer Stadtgemeinschaft, niemanden alleine zu lassen, erst recht in kritischen Situationen. Wir sehen uns als Stadtverwaltung in der Pflicht, zumindest eine moderierende Rolle einzunehmen. Der 18. April ist eine logische Fortsetzung dessen, was wir in der Reichspogromnacht und am Volkstrauertag ermöglichen: der Erinnerung Namen zu geben. Das Besondere an diesem 18. April ist, dass diese Pandemie noch nicht vorüber ist. Sie ist noch Teil unseres Lebens. Wir erinnern uns an Menschen, die noch vor wenigen Wochen lebendig vor uns gestanden haben.

Wo kann die Stadt über das Gedenken hinaus helfen?

Schmidt: Das soziale Netz in Lampertheim ist bereits eng geknüpft. Wir sind da, wo wir gebraucht werden. Natürlich kann das eine Stadt nicht alleine schaffen. Sie ist vielmehr Teil eines Netzes von Institutionen wie Kirchen, Vereinen, Sozialverbänden, Trauerbegleitungen oder psychotherapeutischen Angeboten. Wir werden durch die Pandemie daran erinnert, welche Probleme unsere Gesellschaft vorher schon hatte und erkennen sie nun wie durch ein Brennglas. Ob das Einsamkeit, Isolation oder mangelnde Bildungsgerechtigkeit ist. Vielleicht hat die Pandemie sogar etwas Gutes: Sie appelliert an unsere Solidarität als Gesellschaft und wir lernen zu schätzen, was wir vorher an sozialen Begegnungen hatten. Wir haben vielleicht auch festgestellt, wie wenig wir zum Leben eigentlich brauchen.

Was wäre für Kinder und Jugendliche jetzt zu tun?

Schmidt: Im Fall von Kindern und Jugendlichen ging seit März 2020 ein Entwicklungsjahr verloren. Wir konnten unsere pädagogischen Konzepte in den Kitas nur bruchstückhaft umsetzen. Erstes Ziel ist es, diese Konzepte wieder in Kraft zu setzen. Wir werden zugleich Maßnahmen ergreifen, die einen hohen Infektionsschutz ermöglichen. Beispielsweise haben wir in den Kitas Raumlüfter und CO2-Messgeräte angeschafft. Darüber hinaus werden wir uns auf die seelischen Auswirkungen der Pandemie auf Kinder konzentrieren müssen. So sind wir eine Partnerschaft mit der Stiftung „Achtung Kinderseele“ eingegangen. Mit deren Hilfe können sich Erzieherinnen coachen lassen, um Kindern in dieser Phase kompetent begegnen zu können.

Welche Unterstützung brauchen Jugendliche?

Schmidt: Wir alle wissen, wie wichtig Sport für die kindliche Entwicklung ist. Die kognitive Entwicklung ist an körperliche Bewegung geknüpft. Wenn Vereine, wie jetzt während der Pandemie, nur äußerst reduzierte Sportangebote machen können, dann kann ein entscheidender Faktor der kindlichen Entwicklung nicht angemessen berücksichtigt werden. Kinder leben ihr Temperament nicht mehr im Sport aus, sondern im Zweifelsfall an der Playstation.

Welche Rolle haben in dieser Situation die Lampertheimer Vereine?

Schmidt: Die Vereine berichten, dass sie zwar keine starken Austritte zu verzeichnen hätten, dafür aber kaum noch Eintritte. Da droht uns ein Corona-Jahrgang mit deutlich weniger aktiven Sportlern, die in den Spitzenbereich vordringen könnten. Deshalb werden wir uns um das Thema Nachwuchs und Sportvereine kümmern. Ziel muss es sein, dass jedes Lampertheimer Grundschulkind mindestens ein Angebot eines Sportvereins bekommt. Das, was wir etwa bei den Ferienspielen im Sommer erleben, wollen wir zur dauerhaften Einrichtung machen und die Angebote mit den Ganztagsbetreuungen an den Grundschulen verbinden.

Welche Bedürfnisse gilt es bei den Familien abzudecken?

Schmidt: Wie sich gezeigt hat, kommt den digitalen Medien in Zeiten einer Pandemie eine große Rolle zu. Deshalb werden wir die digitale Infrastruktur weiter ausbauen , nicht nur im Bereich von Gewerbegebieten. Viele Menschen sind im Homeoffice und Homeschooling stark gefordert. Auch für sie wollen wir Angebote zur Bewegung schaffen. Dazu gehört auch die Pflege von Rad-, Wald- und Wanderwegen. Wir wollen in Kooperation mit dem Familienzentrum Bensheim auch verstärkt pädagogische Angebote für Familien zu Hause machen. Unterdessen geraten Menschen mit Suchterkrankungen mehr als früher in die Isolation. Ich begrüße es deshalb, dass die Jugend- und Drogenberatung Prisma ihren Standort in Lampertheim nicht aufgegeben hat.

Auch an alte Menschen gilt es zu denken.

Schmidt: Wir haben die aufsuchende Sozialarbeit unter Senioren 2018 über die Erhöhung eines Stellenanteils in der Verwaltung aufgebaut. Das muss nun perspektivisch ausgebaut werden. Unsere Überlegung ist es, eine Gruppe von ehrenamtlichen Personen zu bilden, die etwa über die Volkshochschule geschult werden und die sich als Paten von Menschen verstehen, die von Rückzug und Einsamkeit bedroht sind.

Und die Kultur leidet ebenso.

Schmidt: Wir nutzen jede Gelegenheit, den Kulturtreibenden Auftritte zu verschaffen. Für den Sommer planen wir zwei Projekte: Wir würden gerne regelmäßig kulturelle Beiträge auf dem Wochenmarkt etablieren. An der frischen Luft und in einem Versorgungsbereich nämlich, der nicht von Schließung bedroht ist. Geplant ist auch die Veranstaltung einer Sommerbühne für Künstler und Vereine im August. Wir werden dabei auf das Förderprogramm „Ins Freie“ der hessischen Landesregierung zurückgreifen.

Haben Ihre persönlichen Erfahrungen im Zusammenhang mit der Pandemie ihre Haltung zum Leben verändert?

Schmidt: Man bekommt vor Augen geführt, wie ernst diese Krankheit wirklich ist. Man wird besorgter um das Wohl des anderen. Das ist menschlich, muss aber nicht das Schlechteste sein. Und es erhöht den Respekt vor dem Wert des Lebens, wenn man vor Augen geführt bekommt, wie schnell es vorbei sein kann.