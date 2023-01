Damen sichern sieben Meistertitel

Lampertheim. Ende des vergangenen Jahres konnte die SG Neptun noch die Kreismeisterschaften des Kreises Bergstraße im Hallenbad der Biedensandbäder durchführen. Mit 38 gemeldeten Aktiven waren die Voraussetzungen für die Mannschaftswertung optimal. Leider musste im Vorfeld fast ein Drittel der Lampertheimer Schwimmenden ihren Start krankheitsbedingt absagen, wodurch die Chance auf den Mannschaftspokal erheblich gemindert wurde.

Aus den Nachwuchsmannschaften, der Aufbaugruppe und der 3. Mannschaft waren Julia Hörer, Emilia Nieter, Llum Navarra Joosten, Anika Müller, Tim Müller, Magdalena Stuchly und aus der 2. Mannschaft Arzu Hildebrand und Maximilian Schiller ganz neu im Wettkampfgeschehen und meisterten ihre Strecken bravourös.

Mit der Jahrgangswertung wurde bei den Kreismeisterschaften jeder Jahrgang bis 2005 einzeln, 2004 und 2003 als Junioren und ab 2002 offen gewertet. Der Kreismeisterschaftstitel wurde jedoch in nur zwei Wertungsstufen vergeben. Bei den „Jüngsten“ gab es den Kreismeistertitel in den Jahrgängen 2013 und 2014 über die 50-Meter-Strecken. Die zweite Wertung war „Offen“ für alle älteren Jahrgänge über die 100- und 200-Meter-Strecken.

Bei den Kleinsten waren Emilia Nieter, Julia Hörer und Llum Navarra Joosten im Jahrgang 2014 am Start. Alle drei schwammen über 50 Meter Brust, Rücken und Freistil und kämpften somit mit dem Jahrgang 2013 um den Kreismeistertitel. Am Ende konnten alle drei jeweils zwei Medaillen für sich erschwimmen: Emilia Nieter errang den Vizemeistertitel über 50 Meter Brust und Rücken und Julia Hörer Bronze über 50 Meter Brust und Freistil. Llum Navarra Joosten wurde Vizemeisterin über 50 Meter Freistil und erschwamm Bronze über 50 Meter Rücken. Somit konnten die Drei 27 Punkte als Grundlage für die Mannschaftswertung sichern.

Bei den Kreismeisterschaften konnte Bronze von Mika Sabo über 100 Meter Freistil, Charlize Bololoi über 100 und 200 Meter Brust, Annika Staatsmann über 100 Meter Rücken, Kira-Patricia Scholz über 100 und 200 Meter Schmetterling und Malvine Barchfeld über 200 Meter Rücken erreicht werden.

Vizemeister beziehungsweise Vizemeisterin und entsprechend mit Silber belohnt wurden Tom Wegerle über 200 Meter Rücken, Jayden Bololoi über 100 Meter Brust, 100 Meter Rücken und 200 Meter Lagen, Maria Mörstedt über 100 Meter Freistil, Tanja Mörstedt über 200 Meter Lagen und Malvine Barchfeld über 200 Meter Freistil.

Den Titel des Kreismeisters beziehungsweise der Kreismeisterin haben sich Jayden Bololoi über 200 Meter Brust in 3:01,71, Mika Sabo über 200 Meter Rücken in 3:30,45, Tim Uebach über 100 Meter Brust in 1:15,90 und 100 Meter Freistil in 1:02,04, Hannah Mörstedt über 100 Meter Rücken in 1:15,81 und 200 Meter Rücken in 2:50,59, Maria Mörstedt über 100 Meter Schmetterling in 1:20,56 und 200 Meter Schmetterling in 3:01,01, Annika Staatsmann über 100 Meter Brust in 1:26,10, 200 Meter Brust in 3:11,51, sowie 200 Meter Lagen in 3:00,30 erkämpft und wurden mit Gold gekrönt.

Neu sind bei den Kreismeisterschaften die Mixed-Staffeln bestehend aus zwei Schwimmerinnen und zwei Schwimmern. Auch waren in diesem Jahr wieder Lagen- und Freistilstaffeln im Wasser unterwegs, die mit der doppelten Punktzahl für die Platzierungen nicht unerheblich in der Gesamtabrechnung sind. Über 4x100 Meter Lagen konnte die Mannschaft mit Hannah Mörstedt, Tim, Maria Mörstedt und Nicolas den Staffelsieg im Mixed und die weibliche Mannschaft mit Malvine Barchfeld, Annika Staatsmann, Kira-Patricia Scholz und Tanja Mörstedt den 2. Platz sowie die männliche Mannschaft mit Tom Wegerle, Ksawier, Jayden Bololoi und Mika S. den 3. Platz erreichen.

Über 4x50 Meter Freistil konnte die Staffel im Mixed mit Maximilian Schiller, Anika Müller, Tim M. und Julia Hörer, wie auch über 4x100 Meter Freistil die Mix-Staffel mit Annika Staatsmann, Tom Wegerle, Kira-Patricia Scholz und Mika G. und die weibliche 1. Staffel mit Maria Mörstedt, Hannah Mörstedt, Tanja Mörstedt und Malvine Barchfeld den Sieg erschwimmen. Die männliche Staffel mit Mika S., Nicolas, Jayden Bololoi und Ksawier mussten sich, in einer gefühlten Krimistaffel knapp geschlagen, mit den 2. Platz arrangieren. Die 2. Damenstaffel mit Paula, Leyla, Alejna und Arzu Hildebrand belegte zusätzlich noch den 3. Platz.

Knapper Sieg für Herren

Die Spannung blieb bis zum Schluss erhalten, denn es ging ja noch um die beiden Pokale. Die Herren hatten mit vier Kreismeistertiteln, vier Vizemeistern und einem dritten Platz gut vorgelegt, allerdings reichte es in der Summe der erreichten Punkte mit 99 Punkten nicht ganz zum Mannschaftssieg.

Am Ende fehlten den Herren nur drei Punkte zum Pokal. Die Damen konnten im Gegenzug insgesamt sieben Kreismeistertitel, sechs Vizemeistertitel, neun dritte Plätze und den Pokal, also die Mannschaftswertung mit 163 Punkten und einem komfortablen Vorsprung von 30 Punkten sichern.

Zum Ende sind die Trainerinnen und Trainer der SG Neptun Lampertheim vollauf zufrieden mit den Ergebnissen. Durch die Neustrukturierungen der Gruppen und damit die Teilnahme an Wettkämpfen ist das Mannschaftsgefüge über viele Jahrgänge verteilt und kann damit super in das mittlerweile neu begonnene Jahr starten. red