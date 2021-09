Damen 65 siegen zum Abschluss

Lampertheim. Einen erfolgreichen Abschluss der Tennis-Saison gelang den Damen 65 des TC Lampertheim (TCL) mit einem 4:2-Erfolg über die MSG Hattersheim/Marxheim, womit die Gruppenligasaison auf dem zweiten Platz abgeschlossen wurde.

Den ersten Punkt für die Lampertheimer Damen konnte Karin Götz (6:3/6:2) im ersten Einzel holen. Isolde Wagner-Koch (0:6/6:4/11:9) machte es im zweiten Einzel spannend, konnte jedoch im entscheidenden Champions-Tiebreak mit 11:9 den nächsten Punkt für die Gastgeberinnen sichern. Das Einzel von Chris Ficht (6:7/6:3/15:17) brachte ebenfalls im Champions-Tiebreak die Entscheidung. Nach einem Marathonmatch und einem spannenden Tiebreak unterlag Ficht denkbar unglücklich mit 15:17. Somit stand es nach den Einzeln 2:2, da auch Helga Mrotzek (1:6/0:6) in zwei Sätzen das Nachsehen hatte. Die Doppel mussten wieder einmal die Entscheidung bringen. Das zweite Doppel Mrotzek/Jaenicke konnte sich sicher mit einem 6:3/6:0 behaupten und den ersten Punkt holen. Das Doppel mit Götz/Wagner-Koch (6:4/3:6/10:5) sorgte für Hochspannung. Der Sieg ging wieder über den entscheidenden Champions-Tiebreak mit 10:5.

Im letzten Spiel der Medenrunde empfingen die Herren 70 Mannschaft des TCL die TG Bobstadt II, den Zweiten der Bezirksoberliga. In den Einzeln konnte nur Willi Christl (7:5/6:3) an Position eins für Lampertheim punkten. Karl-Heinz Schmottlach (5:7/2:6) an zwei verlor nach einem stark umkämpften ersten Satz sein Match. Mannschaftsführer Bernd Wegerle (6:3/5:7/2:10) musste sich seinem routiniert und aggressiv spielenden Kontrahenten im Champions-Tiebreak geschlagen geben. Walter Kunzmann (6:4/2:6/10:12) an Position vier verlor sein Spiel unglücklich ebenfalls im Champions-Tiebreak. Das erste Doppel mit Christl/Wegerle (6:3/6:2) siegte glatt in zwei Sätzen, und Kunzmann/Burth (3:6/6:2/10:8) konnten nach spannendem Champoins-Tiebreak auch das zweite Doppel für Lampertheim gewinnen. Somit stand ein 3:3 fest, dies bedeutet mit 6:4-Matchpunkten den dritten Rang in der Abschlusstabelle.

Dem Klassenerhalt in der Gruppenliga sind die Damen 50 durch den 7:2-Auswärtssieg in Mörfelden ein Stück näher gerückt. Schon nach den Einzeln war der Sieg nicht mehr zu nehmen. Nur Petra Coconcelli (4:6/6:2/8:10) unterlag knapp im Match-Tiebreak. Somit gingen die Gäste mit 5:1 in die Doppel. Nach einer zweistündigen Regenunterbrechung konnten hier Wunder-Schoenung/Coconcelli und Götz/Kohler ihre Doppel souverän gewinnen. Für den TCL spielten Annette Wunder-Schoenung 6:3/6:3, Petra Coconcelli 4:6/6:2/8:10, Marion Martin 6:2/6:1; Jutta Schmottlach 6:4/6:1, Karin Götz 6:2/6:1, Heike Kohler 6:2/6:1, Wunder-Schoenung/ Coconcelli 6:/ 6:1, Götz/Kohler 6:0/6:3, Schmottlach/Hill 2:6/3:6.

Gegen den Aufsteiger aus Frankfurt unterlagen die Herren 40 in der Verbandsliga mit 2:4. Zu stark erwiesen sich die Frankfurter. Für den TCL spielten Christian Becker 5:7/1:6, Holger Schmitt 3:6/3:6, Andreas Urbach 0:6/0:6, Holger Bläß 6:1/6:7/6:10. Einen 6:3-Auswärtssieg brachten die Herren 50 vom Gruppenligagastspiel vom TC König mit zurück. Jochen Bihl (6:2/6:7/11:9), Christian Becker (6:4/7:6), Siegfried Tannreuther (6:2/6:4) und Boris Diehl (6:4/6:7/13:11) sorgten nach den Einzeln für einen 4:2-Vorsprung. Claus Pontow (5:7/1:6) und Jörg Geister (1:6/2:6) patzten. Zwei gewonnene Doppel durch Bihl/Becker (6:4/6:4) und Pontow/Diehl (6:4/6:4) konnten den Sieg sichern. Das 5:7/3:6 von Tannreuther/Geister fiel nicht mehr ins Gewicht.

Beim TC Riedstadt setzte es für die Damen in der Bezirksliga A eine 2:4-Schlappe. Lediglich Leonie Strauß konnte mit 6:1/6:2 ihr Einzel gewinnen. Das Doppel Engelhardt/Selinger (6:0/6:2) steuerte den zweiten Lampertheimer Zähler bei. Alsija Hercagovac (2:6/2:6), Sarah Engelhardt (1:6/3:), Franziska Seelinger (3:6/3:6) und Hercegovac/Strauß (3:6/6:4/7:10) leisteten sich die vier Punktverluste.

Das zweite Herrenteam der Lampertheimer patzte im Heimspiel gegen den TC Traisa mit 0:6, den Herren 30 erging es ähnlich. Beim TC Traisa unterlagen die Lampertheimer deutlich mit 1:5, lediglich das Doppel Hummel/Götz (6:7/6:2/10:5) erspielte einen Punkt. fh