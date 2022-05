Damen 65 nicht zu stoppen

Lampertheim. Weitestgehend erfolgreich gestalteten die aktiven Mannschaften des TC RW Lampertheim den zurückliegenden zweiten Spieltag. Unerwartet deutlich mit 6:0 triumphierte die erste Mannschaft der Damen 50 in der Verbandsliga bei der TSG Rodgau. Lange Ballwechsel prägten die Einzel, nach denen der Mannschaftssieg bereits vorzeitig feststand. Das erste Doppel machte es dann noch einmal richtig spannend. Sabine Orban und Annette Wunder-Schönung waren im ersten Satz spielerisch überlegen und holten den Satz mit 6:1 für sich, verloren danach den zweiten Satz mit 1:6 und schafften es, den Match-Tiebreak mit 10:7 für sich zu entscheiden. Die Ergebnisse im Einzelnen: Annette Wunder-Schönung 6:2/6:4, Petra Coconcelli 6:4/6:4, Annette Schmitt 6:4/6:3, Marion Martin 6:1/6:1, im Doppel Wunder-Schönung/Orban 6:1/1:6/10:7 und Coconcelli/Schmitt 6:1/6:3.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Damen 65 bestätigten durch ein 6:0 über den Usinger TC in der Verbandsliga ihren starken Auftritt aus der Vorwoche. Alle Paarungen gingen in nur zwei Sätzen an die haushoch überlegenen Gastgeberinnen, die in der Besetzung Agathe Kobelt 6:1/6:1, Karin Götz 6:0/6:2, Brigitte Stass 6:2/6:3, Isolde Wagner-Koch 6:0/6:3, Kobelt/Jaenicke 6:1/6:0 und Stass/Wagner-Koch 6:3/6:3 spielten.

Niederlage der Damen 50 II

Etwas aus der Reihe fällt die 1:5-Schlappe der zweiten Mannschaft der Damen 50 in Groß-Umstadt. Nur Heike Kohler (6:4/6:3) konnte einen Punkt nach Hause retten, in den verbleibenden und teilweise spannenden Partien setzte es ansonsten für Schmottlach (5:7/0:6), Götz (1:6/0:6), Hill (5:7/4:6) sowie Götz/Kohler (2:6/5:7) und Hill/Bach (6:7/1:6) nur Niederlagen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Im Heimspiel gegen die SSG Langen gelang den Herren 50 in der Gruppenliga mit 5:1 ein deutlicher Erfolg. Drei siegreiche Einzel durch Bihl (6:3/7:6), Wagner (6:2/6:0) und Pontow (6:0/6:1) ebneten den Weg. Das 1:6/1:6 von Diehl fiel somit nicht ins Gewicht. Die Doppel Bihl/Wagner (6:1/6:2) und Pontow/Diehl (6:1/6:4) rundeten den dominanten Auftritt der Routiniers ab.

Die Herren 60 des TCL als Aufsteiger in die Gruppenliga bezwangen im ersten Heimspiel die MSG TC Beerfelden/TC Mossautal mit 6:3. Nach den Einzeln stand es 4:2 für die Spargelstädter. Die abschließenden Doppel wurden voll konzentriert gespielt. Während sich Schmottlach/Engelhardt 3:6/2:6 geschlagen geben mussten, kamen Rösner/Tannreuther (6:1/6:4) und Geier/Schmitt (6:1/6:2) zu klaren Erfolgen und konnten so den erhofften Heimsieg sicherstellen. In den Einzeln spielten Geier (6:1/6:0), Schmottlach (1:6/1:6), Tannreuther (6:3/2:6/10:4), Rösner (6:3/6:2), Engelhardt (1:6/3:6) und Schmitt (6:2/6:1).

Auf ungewohnten Hartplätzen erwies sich der TC Seeheim als ein zäher und unbequemer Gegner der Herren 70 in der Bezirksoberliga. 3:3 endete der Vergleich. Im Einzel siegte Willi Christl an Punkt eins nach großem Kampf im Champions-Tiebreak (7:6/3:6/10:8). Bernd Wegerle musste sich dagegen im Champions-Tiebreak 4:6/6:2/8:10 geschlagen geben. Ebenso erging es Paul Schader 6:2/2:6/3:10) an Position vier. Robert Lenhardt (6:4/6:1) konnte einen weiteren Matchpunkt sichern. Das Spitzendoppel mit Christl/Wegerle unterlag in zwei Sätzen 4:6/4:6, doch Lenhardt/Schader sicherten im zweiten Doppel mit einem souveränen 6:0/6:2-Sieg das Unentschieden.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Mehr zittern als gewünscht mussten die Herren 40 in der Bezirksliga A, bis der 4:2-Heimsieg über den TC Kelsterbach unter Dach und Fach gebracht war. Das Doppel Baum/Hercegovac (4:6/6:2/10:3) sicherte im Match-Tiebreak den erlösenden vierten Zähler. Zuvor spielten Baum (5:7/6:3/8:10),Götz (3:6/6:3/10:6), Wegerle (6:2/6:2), Hercegovac A. (6:1/6:1) und das Doppel Götz/Wegerle (0:6/7:5/2:10). fh