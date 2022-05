Damen 50 wieder mit Remis

Hofheim. Auf nur vier Partien beschränkte sich das Programm des Tennisclubs Hofheim (TCH) am zurückliegenden Spieltag. Alle anderen Teams waren diesmal spielfrei.

Die dritte Punkteteilung im dritten Spiel der Bezirksliga A gab es für die Damen 50 beim 3:3 in Gersprenztal. Das Remis war ärgerlich für die Gäste, da sie zwei Spiele erst im entscheidenden Champions-Tiebreak abgeben mussten. So verpassten Petra Sturm (6:7/6:3/6:10) und das Doppel Dejung/Sturm (1:6/6:3/8:10) nur haarscharf einen Sieg, der in der Endabrechnung den Gesamtsieg bedeutet hätte. Weniger Mühe hatte das Doppel Gugumus/Beyer (6:4/6:0) sowie in den vorangegangenen Einzeln Hannelore Gugumus (6:0/6:2) und Nicole Beyer (6:1/6:1) an Position eins und zwei. Sandra Dejung (2:6/0:6) gab ihre Partie in zwei Sätzen ab.

Knapp mit 4:5 unterlagen die Herren 50 beim TV Trebur, weisen mit 4:4 Zählern damit in der Bezirksoberliga eine ausgeglichene Bilanz auf. Den Gästen gelang es nicht, den 2:4-Rückstand nach den Einzeln noch wettzumachen. Heiko Schade (6:7/6:4/10:8) und Gerd Biebesheimer (6:0/6:2) waren die beiden Punktegaranten der Gäste in den sechs Einzeln. Ansonsten setzte es für Christian Hahl (0:6/4:6), Hans-Jürgen Hechler (6:4/1:6/5:10), Rüdiger Hess (3:6/2:6) und Rainer Niederhöfer (2:6/3:6) durchweg Niederlagen. In den Doppeln zeigten sich die Gäste kämpferisch, wollten unbedingt die Wende erzwingen. Hechler/Niederhöfer (6:3/7:6) hielten den TCH auf Kurs, mit einer Energieleistung setzten sich auch Hess/Biebesheimer (3:6/6:3/12:10) durch. Schade/Hahl(6:2/1:6/5:10) blieb nach gutem Auftakt der Sieg verwehrt, am Ende jubelte der TV Trebur.

Glatt mit 6:0 trumpfte die gemischte U15 in der Kreisliga A bei der MSG BW Birkenau/Gorxheimertal auf. Nach vier Einzelsiegen von Ben Deters (7:5/6:4), Mika Lameli (6:1/6:4), Katharina Geyer (0:6/6:2/10:7) und Leni Vranjkovic (6:3/6:0) war die Partie frühzeitig entschieden. Dennoch blieben die Gäste auch in den Doppeln konzentriert und legten zwei Siege durch Deters/Lameli (6:1/6:0) und Geyer/Vranjkovic (7:5/6:3) nach.

Die gemischte U18 der MSG Hofheim/Bobstadt kehrte mit einer 2:4-Niederlage vom Gastspiel bei der MSG Gorxheimertal/Birkenau ins Ried zurück. Dabei reichte es nicht zu mehr als den Erfolgen von Nils Schade (1:6/0:6) und dem Doppel Schade/Luca Siebenhaar (6:2/6:0). Durchweg in zwei Sätzen gaben Lena Siebenhaar (0:6/1:6), Bianca Wenz (4:6/1:6), Luca Siebenhaar (6:7/5:7) und Lena Siebenhaar/Wenz (1:6/4:6) ihre Spiele ab. fh