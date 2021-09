Damen 50 feiern ersten Saisonsieg in Wiesbaden

Lampertheim. Groß war die Freude der Verantwortlichen des TC Lampertheim (TCL) am zurückliegenden Spieltag. Den Herren 60 gelang der Aufstieg in die Gruppenliga, und die Damen 50 feierten ihren ersten Saisonsieg in Wiesbaden mit 5:4 in der Gruppenliga. Marion Martin (6:2/6:0), Karin Götz (6:1/7:6) und Monika Pourikas (6:4/6:2) sorgten für die Punkte im Einzel. Die Doppelaufstellung war nach dem 3:3 wichtig und wurde im Vorfeld heftig diskutiert. Dabei hatten die Gäste das glücklichere Händchen, Marion Martin/Heike Kohler und Petra Hill/Monika Pourikas sorgten mit ihren Siegen für den 5:4-Endstand.

Das letzte Medenrundenspiel der Saison 2021 bestritten die Lampertheimer Damen 40 auf eigener Anlage gegen das Team aus Obertshausen. Die Begegnung endete mit einem 3:3-Unentschieden. Ihre Einzel gewannen Annette Wunder-Schönung mit 4:6/6:4 und 10:8 im Matchtiebreak. Evi Wegerle zeigte wieder einmal ihr Können und konnte mit 6:2/6:1 das Spiel für sich entscheiden. Martina Baum verlor an Punkt zwei mit 3:6/4:6, Sabine Orban an Punkt drei unterlag 3:6/1:6. Bis zum letzten Schlag waren die anschließenden Doppel umkämpft. Annette Schmitt und Martina Baum verloren 7:6/6:7 und 5:10. Den dritten wichtigen Punkt für das Unentschieden holte das Lampertheimer Duo Sonja Groß und Evi Wegerle. Trotz des Punktgewinns steigen die Damen 40 nach zehn Jahren aus der Hessenliga ab.

Im Auswärtsspiel der Damen 65 in Frankfurt konnten die Lampertheimer erfolgreich mit einem 4:2-Sieg punkten. Nach 2:2 aus den Einzeln lag es an der richtigen Aufstellung der Doppel, um einen Sieg mit nach Hause zu nehmen. Im ersten Doppel setzten sich Götz/Stass durch. Motzek/Jaenicke sicherten sich mit einem umkämpften Tiebreak erfolgreich den ersten Satz und konnten sich im zweiten Satz behaupten. Es spielten Karin Götz (7:5/3:6/10:7), Brigitte Stass (4:6/1:6), Helga Motzek (4:6/2:6), Gerda Jaenicke (6:1/6:4) sowie in den Doppeln Götz/Stass (6:4/6:1) und Mrotzek/Jaenicke (7:6/6:1).

Herren 40 spielen unentschieden

Mit einem 3:3-Unentschieden endete das Heimspiel der Herren 40 in der Verbandsliga gegen den TC Oberursel. Christian Becker (6:1/6:0) und Andreas Urbach (6:3/6:0) sorgten für die Punkte in den Einzeln, und das Doppel Becker/Schmitt (6:1/6:1) besiegelte den 3:3-Endstand. Leer gingen Jochen Bihl (0:6/2:6), Holger Schmitt (6:7/3:6) und Bihl/Urbach (2:6/3:6) aus.

Das Damenteam hatte gegen Groß-Bieberau mit 2:4 das Nachsehen. Franziska Seelinger (6:0/6:0) und das Doppel Engelhardt/Seelinger (6:0/6:0) markierten die beiden Zähler der unterlegenen Gastgeberinnen.

Nichts zu holen gab es für die Herren 30 bei der 1:5-Schlappe im Bezirksoberliga-Auswärtsspiel in Darmstadt. Steffen Götz (6:3/2:6/10:8) sorgte für den einzigen Punkt. Im vorletzten Spiel der Medenrunde triumphierte die Herren-70-Mannschaft des TCL mit 4:2 beim TC BW Birkenau. Willi Christl (7:6/6:1) an Punkt eins dominierte seinen Gegner nach umkämpftem ersten Satz. Eine Achterbahnfahrt der Gefühle erlebte Karl-Heinz Schmottlach an Punkt zwei, der nach 0:6 im ersten Satz das Match noch drehte und im Champions-Tiebreak 10:6 gewann. Bernd Wegerle (6:3/6:2) konnte an Position drei gegen einen routiniert spielenden Gegner ebenfalls punkten, nur Walter Kunzmann (3:6/2:6) blieb unter seinen Möglichkeiten. Das zweite Doppel mit Kunzmann/Burth (2:6/1:6) musste sich in zwei Sätzen geschlagen geben, wogegen das erste Doppel mit Christl/Wegerle (3:6/6:4/10:6) den Siegpunkt im Champions-Tiebreak sichern konnte. Mit 5:3 Zählern setzen sich die Herren 70 in der vorderen Tabellenhälfte fest. fh