Damen 30 sichern sich vorzeitig Meisterschaft

Hofheim. Die Damen 30 des Tennisclubs holten sich am zurückliegenden Spieltag vorzeitig die Meisterschaft in der Bezirksliga A. Beim TC Bickenbach 3 triumphierten die Hofheimerinnen mit 6:0 und bauten ihre Erfolgsbilanz somit auf 12:0- Punkte aus. Verfolger Viernheim mit vier Verlustpunkten hat bei nur noch einer zu spielenden Begegnung keine Chance mehr, die Hofheimerinnen noch abzufangen. Hannelore Gugumus musste beim 5:7/7:6/10:4 über drei Sätze gehen, ansonsten gelangen Sandra Vranjkovic (6:2/6:1), Christina Borowski (6:0/6:0), Evelyn De Angelis (6:3/6:4) alle Punktgewinnen in nur zwei Sätzen. Noch dominanter die Doppel des Meisters mit einem 6:0/6:1 durch Vranjkovic/De Angelis und dem 6:0/6:0 durch Borowski/Gugumus.

Herren 50 landen Sieg

In der Bezirksoberliga festigten die Herren 50 ihren dritten Platz durch einen 6:3-Erfolg beim TC Gersprenztal. 8:4-Punkte beträgt die stattliche Zwischenbilanz der Hofheimer am vorletzten Spieltag. Marek Büttel (6:4/6:0), Heiko Schade (6:4/6:2), Hans-Jürgen Hechler (6:3/6:3), Rainer Niederhöfer (6:0/6:1) sowie die Doppel Büttel/Riedmaier (6:3/7:4) und Hechler/Niederhöfer (2:6/6:1/10:6) waren die Punktegaranten im Odenwald. Christian Hahl (7:5/2:6/5:10), Jürgen Gugumus (0:6/1:6) und das Doppel Schade/Hahl (2:6/2:6) leisteten sich die Punktverluste.

Durch den glatten 6:0-Erfolg in Michelstadt verbesserte das zweite Herrenteam seine Punktausbeute auf 5:7-Zähler, Platz sechs der Kreisliga A. Yannik Biebesheimer (6:2/6:4) und Tim Schneider (7:6/6:2) kamen zu Zweisatzsiegen, etwas mehr Mühe hatten Nicolas Graf (7:5/4:6/10:8) und Eric Diesner (4:6/6:4/10:2), die über drei Sätze gehen mussten. Rund lief es dann auch in den Doppeln durch Biebesheimer/Graf (6:1/6:4) und Schneider/Diesner (6:2/6:3).

Die gemischte U15 des TCH erzielte in Gräfenhausen ein 3:3-Unentschieden. Die Doppel Schneider/Geyer (6:4/1:6/10:3) und Lameli/Deters (6:1/6:4) rissen am Ende die Kohlen aus dem Feuer und egalisierten den 1:3-Rückstand nach den Einzeln. Lediglich Deters (6:0/6:1) konnte dort punkten. Tom Schneider (0:6/4:6), Katharina Geyer (4:6/3:6) und Mika Lameli (3:6/4:6) hatten das Nachsehen.

Die mit Bobstadt kooperierende U10 unterlag in Heppenheim mit 2:4. Die Doppelschwäche kostete den Gästen eine durchaus mögliche Punkteteilung. 2:2 hieß der Zwischenstand noch nach den Einzeln, in denen Sophia von Dungen (6:4/7:5) und Benjamin Czogalla (7:5/6:7/10:7) an Punkt eins und zwei siegten. Sofia Bär und Mira Ketterer (beide 2:6/2:6) gaben ihre Partien ab. Weder Dungen/Ketterer (2:6/2:6) noch Czogalla/Bär (4:6/6:7) konnten sich in den Doppeln behaupten, womit die Niederlage feststand. fh