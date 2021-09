Damen 30 nicht zu stoppen

Hofheim. Einmal mehr sorgten die Damen 30 und die Herren 50 des TC Hofheim für die herausragenden Ergebnisse. Mit einem glatten 6:0-Triumpf kehrten die Damen 30 vom Gastspiel aus Michelstadt zurück und bauten ihre Erfolgsbilanz in der Bezirksliga A auf 10:0-Punkte aus. Die Gäste hatten es eilig. Sandra Vranjkovic (6:2/6:4), Talisa Hess (6:1/6:2), Christina Borowski (6:0/6:0) und Evelyn De Angelis (6:0/6:1) benötigten nur zwei Sätze. In den Doppeln legten Vranjkovic/Hess (6:1/6:0) und Borowski/De Angelis (6:3/6:0) souverän nach.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Eine 2:4-Schlappe setzte es für die Damen 40 bei deren Saisonfinale in Viernheim. Bei 3:7-Punkten steht der vierte Abschlussrang in der Bezirksoberliga zu Buche. Sandra Vranjkovic war im Einzel (6:4/6:4) und im Doppel mit Petra Sturm (6:2/7:6) an beiden Zählern der Gäste beteiligt. Hannelore Gugumus (1:6/6:7), Nicole Beyer (4:6/1:6), Petra Sturm (1:6/3:6) sowie das Doppel Beyer/Gugumus (0:6/1:6) gaben ihre Spiele ab.

Mit einem 9:0 fegten die Herren 50 in der Bezirksoberliga den TC Reichelsheim förmlich vom Platz. Die Partie war nach den Einzelerfolgen von Heiko Schade (6:3/6:3), Christian Hahl (6:3/6:2), Hans-Jürgen Hechler (3:6/2:2 Aufgabe Gegner), Rüdiger Hess (6:4/7:5), Rainer Nioederhöfer (6:3/6:1) und Jürgen Gugumus (6:3/1:6/10:5) vorzeitig entschieden. Schade/Hahl (6:3/6:3) und Hechler/Niederhöfer (6:3/6:2) legten noch zwei Zweisatzsiege nach, Hess/Gugumus siegten kampflos.

Durch die 1:6-Pleite gegen die Reserve aus Biblis rutscht das zweite Herrenteam aus Hofheim auf Platz sechs der Kreisliga A zurück. Yannik Biebesheimer an Nummer eins holte durch ein 7:5/7:6 den einzigen Hofheimer Zähler. Nicolas Graf (0:6/1:6), Eric Diesner (1:6/4:6) und Gerald Lippert (0:6/0:6) waren in ihren Einzeln ebenso chancenlos wie die abschließenden Doppel Biebesheimer/Diesner (3:6/0:6) und Lippert/Graf (0:6/2:6). fh

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2