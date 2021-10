D2 feiert Auswärtssieg in der Kreisklasse

Lampertheim/Hüttenfeld. Die D2-Fußballer der Jugendspielgemeinschaft (JSG) Lampertheim/Hüttenfeld kamen in der Kreisklasse beim JFV Biblis/Nordheim/Wattenheim zu einem 2:1-Auswärtserfolg. Zunächst sah es nicht nach einem Gästeerfolg aus. Die Gastgeber bauten viel Druck über lange Bälle auf und gingen in der zehnten Minute durch ihren Mittelstürmer in Führung. Enes Bascoban glich durch einen direkt getretenen Freistoß zum 1:1 aus. JSG-Torwart Anton Martinovic leitete den 2:1-Siegtreffer der Gäste noch vor dem Seitenwechsel ein, als er den von ihm abgefangenen Ball weit in die generische Hälfte schoss. Die sich daraus ergebende Vorlage ließ sich Tim Holz nicht entgehen und schoss zum 2:1 ein. Nach der Halbzeit gelang es beiden Mannschaften weitere Tormöglichkeiten zu generieren. Es blieb allerdings beim 2:1-Auswärtserfolg der von Rainer Foß und Guido Zeymer gecoachten Mannschaft.

Der C1-Jugend der JSG gelang beim TV Lorsch 2 ein 3:0-Erfolg. Die Gäste waren klar überlegen und boten schönen Offensivfußball. Bereits in der fünften Minute fiel der Führungstreffer durch Julian Kurpiers. Der Gegner hatte sich noch nicht richtig von dem Schock des frühen Gegentores erholt, da schlug der Ball zum zweiten Mal durch Tom Becker ein. Trotz Chancen im Minutentakt für die Gäste sprang bis zum Seitenwechsel lediglich der Treffer zum 3:0 durch Jonas Volk heraus. Am eindeutigen Spielgeschehen änderte sich nach der Pause nichts, nur weitere Tore blieben aus. Da der JSG-Stammtorhüter Nico Schmidt an dem Spieltag ausfiel, wurde er von Ricardo Murgia vertreten, der seine Aufgabe sehr gut erfüllte und ohne Gegentor blieb.

Mit 0:2 unterlag die C2 der JSG bei der FSG Bensheim 2. In der ersten Hälfte kontrollierten die Bergsträßer das Spiel und gingen bereits nach neun Minuten in Führung. Obwohl die JSGler vehemment dagegen hielten, gelang ihnen kein Treffer. Bensheim war effizienter, ein abgefälschter Schuss landete in der 51. Minute im JSG-Gehäuse zum 2:0-Endstand. fh