D1 jubelt über ersten Saisonsieg

Lampertheim. Im Spitzenspiel der Kreisklasse unterlagen die C2-Fußballer der Jugendspielgemeinschaft (JSG) Lampertheim/Hüttenfeld in Lorsch mit 1:3. Der TV Lorsch ging in der 13. Minute mit 1:0 in Führung. Die JSG gab daraufhin das Spiel aus der Hand und bekam in Minute 31 die Quittung. Lorsch legte nach einem gut gespielten Konter nach und erzielte die 2:0-Führung. Noch kurz vor der Pause zeigten die Lampertheimer eine Reaktion und erzielten durch Anton Jan Thierfelder den Anschlusstreffer. Nach der Pause plätscherte das Spiel vor sich hin. Die Gäste hatten zum Ende des Spiels noch mehrere Möglichkeiten auf den Ausgleich, jedoch besiegelten die Lorscher nach einer knappen Stunde mit ihrem dritten Treffer jegliche Hoffnung auf etwas Zählbares für die Lampertheimer.

Dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung konnte die D1 der JSG gegen den JFV Bürstadt 4 mit 5:0 den ersten Saisonsieg in der Kreisklasse verbuchen. Lampertheim kam viel besser ins Spiel und erzielte in der zehnten Minute nach einem langen Abstoß von Dominic Scheid durch Dominykas Poviliunas die 1:0-Führung. Bis zur Pause drehte sich das Spiel ein wenig, und Lampertheim konnte sich bei seinem Torhüter Dominic Scheid bedanken, dass er mit seinen Paraden keinen Gegentreffer zuließ. Kurz nach der Pause fasste sich Jonas Köhler ein Herz, setzte sich schön auf der rechten Außenbahn durch und legte den Ball mustergültig in den Rücken, wo Vincent Koch bereitstand und das 2:0 besorgte. In den nächsten zehn Minuten hatten beide Mannschaften zahlreiche gute Torchancen. Wieder war es Dominykas Poviliunas, der zum 3:0 der Gastgeber einschob. Leon Gleißner erzielte das 4:0 und Marco Hahn setzte den Schlusspunkt zum 5:0 durch einen verwandelten Neunmeter.

Mit zwei Mannschaften beteiligte sich die F2 des TV Lampertheim beim Spielfest in Lorsch. Die erste Mannschaft bestritt insgesamt fünf Spiele. Zwei Partien wurden gewonnen, zwei Begegnungen gingen verloren. Eine Partie endete mit einem Unentschieden, wodurch die TVler nicht über eine ausgeglichene Punktebilanz hinauskamen. Nur fünf Treffer standen für die erste Garnitur zu Buche, so wenig wie noch nie auf einem Spielfest. Dem standen acht Gegentreffer entgegen. Vom guten Kombinationsspiel der vergangenen Wochen war nichts zu sehen.

E2 unterliegt Bürstadt

Die zweite Mannschaft des TVL bestritt ebenso fünf Partien. Dabei wusste das Team zu überzeugen, feierte drei Siege bei einem Unentschieden und nur einer Niederlage. Die Trefferbilanz von 11:4-Toren konnte sich sehen lassen.

Im ersten Heimspiel in der Saison unterlag die E2 dem JFV Bürstadt 2 mit 2:3. Der TVL startet gut und erzielte mit der ersten Chance gleich das 1:0. Stürmer Felix Hildenbrand eroberte den Ball und setzte sich gegen zwei Abwehrspieler durch. Sein Schuss ins lange Eck war unhaltbar. Bürstadt war kurz geschockt von dem frühen Gegentreffer. Eine Unachtsamkeit in der Hintermannschaft des TVL begünstigte aber das 1:1 der Gäste. Nach einer Konteraktion für den TVL wurde der Angreifer im Strafraum zu Fall gebracht. Der fällige Strafstoß wurde vom guten Bürstädter Torhüter pariert. Den darauffolgenden Konter nutzte Bürstadt zur 2:1-Führung. Nach der Pause kam der TVL gestärkt aus der Kabine und spielte Bürstadt förmlich an die Wand. Felix Hildenbrand erzielte in der 39. Minute mit seinem zweiten Treffer das viel umjubelte 2:2-Ausgleichstor. Der TVL spielte auf Sieg, versäumte aber, den entscheidenden dritten Treffer zu setzen. Am Ende der Partie war wiederum Bürstadt am Drücker und verwandelte in der Schlussminute einen Strafstoß zum 3:2-Endstand. fh