Hofheim. Beim FV Hofheim ist die Freude groß, wieder eine D-Jugend in die anstehende Meisterschaftssaison schicken zu können. Nachdem in den vergangenen beiden Jahren keine Mannschaft in der Altersklasse U12 gestellt werden konnte, gibt es nun wieder sonntagmorgens Spiele mit Hofheimer Beteiligung. Der Großteil der Mannschaft wird von der letztjährigen E-Jugend gestellt. Das Trainerteam um Eric Uhrig ist gespannt, wie der Mannschaft die Umstellung auf das größere Spielfeld gelingt. fh

