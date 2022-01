Corona macht erfinderisch

Hofheim. Neue Wege bestreitet die evangelische Kirchengemeinde in Hofheim, die im Gottesdienst am Sonntag, 6. Februar, um 10 Uhr in der Friedenskirche einen Abendmahlsgottesdienst im Glas anbietet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Bei der Feier des Abendmahls kommen sich die Menschen nahe, seelisch, aber auch körperlich“ erklärt Pfarrer Holger Mett die Intension des neuen Angebots. Aufgrund des Schutzes vor dem Coronavirus, der körperliche Nähe ausschließt, wurde in den vergangenen Monaten in den Gottesdiensten der Kirchengemeinde kein Abendmahl gefeiert. Das soll sich aber jetzt ändern.

Der Kirchenvorstand griff eine Anregung auf und ersann eine liturgische Form, die Feier des Abendmahls einerseits und die Coronaschutzmaßnahmen andererseits in Einklang zu bringen – das Abendmahl im Glas. In dieser Form wird das Abendmahl am besagten ersten Februarsonntag gefeiert. Die Gottesdienstbesucher erhalten zwei verschraubte Gläser, eines mit einem Brotstück, das andere gefüllt mit Traubensaft. Die beiden Abendmahlselemente werden am Sitzplatz eingenommen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Wegen der besseren Planung ist für die Teilnahme ausnahmsweise eine Anmeldung erforderlich, telefonisch im Pfarrbüro unter der Rufnummer 06241/80307 oder per E-Mail an Kirchengemeinde.Hofheim-Ried@ekhn.de. Es gilt die 3G-Regelung, alle Besucher müssen einen Impf-, Genesenen- oder aktuellen negativen Testnachweis erbringen. Während des Gottesdienstes in der Friedenskirche müssen Masken getragen werden. „Trotz dieser lästigen Einschränkungen freue ich mich auf einen frohen Abendmahlsgottesdienst“, so Pfarrer Holger Mett. fh