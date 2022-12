Corona, Krieg in Europa und Klimawandel - Wirkt sich das auf junge Menschen aus?

Lampertheim. Herr Occhionero, Corona, der Krieg in Europa und die bedrohliche Erwärmung unserer Erde sind Beispiele für aktuelle Probleme. Wie wirkt sich das auf junge Menschen und Familien aus?

Frank Occhionero: Wir erleben in unserer Beratungsstelle, wie belastet viele Familien und vor allem Kinder und Jugendliche zurzeit sind. Es scheint, als wären die Kräfte oftmals aufgebraucht. Das wiederum hat meiner Meinung nach damit zu tun, dass seit einiger Zeit eine epochale Krise die andere ablöst. Das wirkt sich auf die persönliche Belastbarkeit in etlichen Familien negativ aus.

Wie zeigt sich das im Alltag?

Occhionero: Das äußert sich beispielsweise derart, dass Kinder verstärkt Ängste zeigen oder in traurige und depressive Stimmungen geraten. Der Blick auf das Leben ist oftmals deutlich getrübt. Dabei geht es bei uns in der Beratungsstelle jeweils um individuelle Probleme, die auf den ersten Blick nicht unbedingt mit den genannten Krisen zusammenhängen. Mein Eindruck ist allerdings, dass solche psychische Problemlagen deswegen zunehmen, weil die Belastungen gerade in der Corona-Zeit zugenommen haben und nachwirken.

Inwiefern?

Occhionero: Der Umgang mit Problemen und Krisen gelingt in vielen Familien nicht mehr so gut wie früher, weil Ressourcen erschöpft sind. In einer jüngst veröffentlichten Studie der Jugendforscher Simon Schnetzer und Klaus Hurrelmann zeigt sich, dass sich bei einer leider großen Minderheit junger Menschen psychische Sorgen verfestigt haben, so dass dringend Unterstützung notwendig ist. So berichteten 16 Prozent von Hilflosigkeit und zehn Prozent von suizidalen Gedanken. Das ist ein Warnsignal.

Corona hat uns 2020 und 2021 vor große Herausforderungen gestellt. Wie es aussieht, wird das in der Gesellschaft also nachwirken?

Occhionero: Das glaube ich schon, auch wenn wir Nachwirkungen für die psychische und seelische Gesundheit auf längere Sicht noch nicht richtig abschätzen können. Selbst wenn die Pandemie nun vorüber wäre, die Erfahrungen von mehr als zwei Jahren bleiben ja erhalten. Und damit auch der tatsächliche Verlust von Erlebnissen, die eigentlich wichtig gewesen wären für die persönliche Entwicklung junger Menschen. Denn klar ist ja, dass die üblichen Entwicklungsschritte während der vergangenen Jahre nur eingeschränkt stattfanden. Gerade die sozial-emotionale und kommunikative Entwicklung der jungen Menschen ging in andere Richtungen, als dies normalerweise der Fall gewesen wäre. Auch Zeiten, in denen die Schulen nicht mehr regelmäßig besucht wurden, hinterlassen Spuren. Immerhin war ein wichtiger Halt im Alltag nicht mehr vorhanden. Die geforderten Anpassungsleistungen an Kinder und Jugendliche waren sehr groß. Die Vielzahl von ängstlichem und depressivem Erleben, von dem uns gerade Jugendliche berichten, spricht allerdings dafür, dass dies in vielen Fällen nicht ohne weiteres gelungen ist.

Junge Menschen sind stärker belastet als Erwachsene?

Occhionero: Das würde ich so allgemein nicht sagen. Wir sind als Gesellschaft ja insgesamt belastet durch die Vielzahl von Krisen. Das gilt natürlich auch für Eltern, die beispielsweise die wirtschaftlichen Entwicklungen stärker im Blick haben als Kinder. Aber ja, viele junge Menschen klagen weiterhin über psychische Belastungen, wie Stress oder Antriebslosigkeit. Hoffnung macht der Anteil derjenigen, die lernen, ohne psychische Belastungen mit dem Dauerkrisenmodus umzugehen. Hier ist wohl eine gewisse Routine im Umgang mit Ausnahmesituationen eingetreten. In diesem Zusammenhang spielt aber auch der soziale Status eine große Rolle. Da haben wir große Unterschiede. Je größer materielle Ressourcen und persönliche Stärken sind, desto besser sind die Möglichkeiten des Umgangs mit Krisen. Hat man sowieso schon wenig Ressourcen, gerät man schnell in eine Situation des Mangels und der Überforderung.

Ist unser System darauf ausgelegt, die späteren Erwachsenen zu unterstützen?

Occhionero: Die Gesellschaft wird gefordert sein, wenn sich manche Entwicklungen so verfestigen, wie befürchtet. Es ist daher wichtig, dass wir Möglichkeiten zur Unterstützung beibehalten, womöglich sogar ausbauen. Wir werden in den kommenden Jahren sehen, was benötigt wird. Klar ist, wir können nicht einfach so zurückkehren in eine Realität, die es vor Corona gab.

Wie sollten Eltern mit ihren Kindern beispielsweise über den brutalen Krieg in der Ukraine oder über drohende Auswirkungen des Klimawandels sprechen?

Occhionero: Kinder vor solchen Themen zu schützen, ist nicht möglich, da sie beispielsweise auch Gesprächsstoff in der Schule sind. Daher empfiehlt es sich, Gespräche über solche Themen aktiv und altersgerecht zu führen. Es ist meines Erachtens auch nicht falsch, wenn der Erwachsene seine eigenen Sorgen und Nöte benennt und das Kind nicht ins Leere laufen lässt. Es kann auch helfen, gemeinsam kindgerechte Nachrichten, etwa in der ZDF-Sendung Logo, zu schauen.

Eltern versuchen in der Regel eine tröstende und ermutigende Sichtweise zu vermitteln. Wo verläuft die Grenze zur Bagatellisierung?

Occhionero: Es ist wenig hilfreich, tatsächliche Probleme kleinzureden. Spüren das die Kinder, fühlen sie sich mit ihren Wahrnehmungen und Sorgen nicht ernst genommen. Besser ist es, wenn Eltern Möglichkeiten des Umgangs mit einer Krise aufzeigen.

Pragmatismus hilft?

Occhionero: Ja. Es ist hilfreich, vorzuleben oder zu überlegen, was wir als Familie tun können, um beispielsweise beim Stromverbrauch zu sparen. Das rückt wiederum die eigenen Handlungsmöglichkeiten ins Zentrum. Und es kann helfen, wenn man als Familie gemeinsam ein Problem durchsteht. Es gibt vieles, was wir hinnehmen und akzeptieren müssen. Aber es gibt auch Bereiche, in denen wir handeln können. Und das sollten wir den Kindern auch sagen.