Container gut gefüllt

Hofheim. Zum zweiten Mal in diesem Jahr hat der Hofheimer Männergesangverein Sängerquartett-Liederkranz Altpapier gesammelt. Der Zuspruch aus der Bevölkerung war einmal mehr enorm. Viele Hofheimer karrten ihr gesammeltes Altpapier an den in der Karlsbader Straße aufgestellten Container. Die vielen Helfer aus den Reihen des „Quartetts“ waren vor Ort beim Ausladen behilflich und verstauten das Papier im großen Container. Der Erlös dieser Aktion, die der Verein fünfmal jährlich anbietet, dient der Aufrechterhaltung des Chorbetriebs, der regelmäßig montags im Hofheimer Vereinslokal „Zur Krone“ stattfindet. fh (Bild: fh)

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1