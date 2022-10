CNC-Spende nach gelungenem Konzert

Hofheim. Der Hofheimer Verein Carpe Noctem Corporation, kurz CNC, ist bekannt dafür, Teile von eingespielten Geldern zu spenden. Bei den Empfängern handelt es sich meist um Institutionen, Stellen oder Personen, die die Mitglieder persönlich kennen. Bei der Howwemer Kerb zählt CNC seit Jahren zu den festen Größen und Stimmungsgaranten. Am Kerbesonntag hatten sich die „Howwe Allstars“ um Andreas Adler am Stand von CNC wieder eingefunden und ein rundum gelungenes Konzert gegeben. Das Gratiskonzert kam bei den Kerbebesuchern bestens an. Im Anschluss wurde bei den Zuschauerinnen und Zuschauern um eine Spende gebeten, die von CNC aufgestockt wurde, so dass 500 Euro zusammen gekommen sind. Unterstützt wird damit Tatiana Rieger, eine junge Hofheimer Mutter, die durch eine schwere Krankheit beide Beine verloren hat. Umbauten waren und sind weiterhin sowohl zu Hause bei der behindertengerechten Umgestaltung der Wohnung als auch beim Auto notwendig, um die eigene Mobilität wieder besser zu gewährleisten. So wurde bereits das Bad entsprechend umgebaut, in der Küche sind die Stützen zu entfernen. Dankenswerterweise packte auch ein Nachbar von Tatiana Rieger an und sorgte für eine Rampe an der Haustür, zumal sich die bisherige Unterstützung seitens der Pflege- beziehungsweise Krankenkasse als nicht ausreichend erwies.

Auch einen neuen Rollstuhl braucht Rieger, die wegen eines Gendefekts regelmäßig zur Blutwäsche muss. Umso mehr freuen sich die Verantwortlichen von CNC um Volker Hildebrand und der Howwe Allstars, einen kleinen Beitrag zur Unterstützung leisten zu können. Unser Bild zeigt Tatiana Rieger (Mitte), die sich über die von Volker Hildebrand (l.) und Andreas Adler überreichte Spende freut. fh (bild: fh)