Der Kreis Bergstraße verzichtet trotz steigender Inzidenzwerte auf Verschärfungen in den Bestimmungen. Dies hatte das Landratsamt am Sonntag in einer Pressemitteilung verkündet. Das Infektionsgeschehen sei teilweise abgrenzbar, dass die Maßnahmen gemäß dem Eskalationskonzept des Landes nicht angemessen seien.

Konkreter Fall entscheidend

Nun sind in Lampertheim und Bürstadt in

...