„Cinderella“ am LGL

Lampertheim. „The Importance Of Small Feet“ lautet der Titel eines Musiktheaterprojekts am Lessing-Gymnasium Lampertheim (LGL), das sich an Motive der „Cinderella (Schneewittchen)“-Geschichte anlehnt. Nach einer schulinternen Aufführung ist es am Mittwoch, 20. Juli, 19 Uhr in der Aula für alle Interessierten zu sehen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In fächerübergreifender Kooperation hat das Lehrerteam Reimund Popp (Musik), Sylvia Ockernahl (Englisch) und Gerrit Stevens (Kunst) mit der Klasse 6e das Stück einstudiert. Die Songs, Song-/Raptexte und Tanzeinlagen wurden im Musikunterricht kreiert. Bandcoaching-AG und ein Trompetenensemble der Bläserklasse liefern den Sound. Die Texte wurden im Englischunterricht erarbeitet, im Kunstunterricht wurde das Bühnenbild mit realen und digitalen Elementen entwickelt und angefertigt. red